Photovoltaïque

Impossible pour tous les foyers désirant produire leur électricité et la consommer d’installer de grands panneaux photovoltaïques, surtout pour ceux qui habitent dans un appartement. Mais depuis peu, une autre solution s’offre à eux : s’équiper d’un panneau solaire « plug and play » à poser soi-même au sol, sur un mur ou sur le garde-corps d’un balcon. Pour la première fois, nous avons décidé de tester plusieurs de ces stations solaires qui absorbent les rayons du soleil et transforment cette énergie en électricité.

L’avantage des kits solaires par rapport aux panneaux solaires photovoltaïques est qu’ils sont directement prêts à l’emploi, « plug and play » comme l’indiquent les fabricants. Un particulier est censé pouvoir les monter seul, sans l’aide d’un installateur et sans connaissances particulières en bricolage. Mais cette simplicité ne facilite pas le choix du modèle répondant le mieux à nos besoins. C’est pourquoi nous avons mis en place un test de kits solaires avec un double objectif : évaluer leur efficacité réelle et juger leur facilité d’installation ainsi que leur durabilité.

Le premier critère que nous avons évalué concerne logiquement les performances du kit complet, c’est-à-dire le rendement de la production d’électricité du panneau solaire avec l’onduleur. Les puissances produites ont été prises en compte par beau temps et par mauvais temps, et nous les avons comparées à la puissance annoncée par le fabricant.

S’équiper d’un kit solaire peut en rebuter plus d’un, surtout les novices en bricolage. Lors de notre test, nous avons donc aussi pris en compte la facilité de montage et d’utilisation, car l’une des promesses des kits solaires réside dans leur simplicité d’installation. Nous avons évalué la clarté des notices et la facilité avec laquelle une personne non spécialiste peut installer le kit. La qualité de la visserie et des supports a également été prise en compte.

Les panneaux solaires étant par nature exposés aux intempéries, nous avons testé leur résistance aux grêlons : 5 grêlons de 35 mm de diamètre ont été projetés sur chaque panneau à une vitesse de 27,2 m/s. La puissance produite par les kits a été mesurée avant et après l’impact.

Enfin, certaines stations solaires sont dotées d’une application de suivi de production à installer sur son smartphone ou sa tablette, qui permet de surveiller en temps réel la quantité d’électricité produite. C’est un outil précieux pour aligner sa consommation électrique sur sa production d’énergie solaire. En laboratoire, nous avons évalué les applications sur plusieurs critères : intuitivité, clarté des menus, appairage, gestion et affichage de la production.

Notre test de kits solaires nous a permis de répondre à des questions primordiales avant d’acheter un modèle :

quelle est la différence entre la puissance annoncée et celle réellement produite en conditions réelles ?

ces kits sont-ils suffisamment robustes pour résister aux intempéries et aux aléas climatiques (pluie, grêle, etc.) ?

le montage est-il aussi facile qu’annoncé ?

l’application de suivi de production proposée avec certains modèles est-elle satisfaisante ?

Avant de choisir un kit solaire, il faut bien avoir à l’esprit que ces produits sont des installations photovoltaïques de petite puissance répondant à un enjeu d’autoconsommation : n’espérez pas vendre l’électricité produite.