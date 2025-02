Batteries domestiques Voir l'article

Du courant où que vous soyez et quoi qu’il arrive, y compris en cas de panne générale : c’est l’intérêt originel des batteries domestiques. Sur ce marché encore balbutiant, de nombreux fabricants mettent leurs produits en scène en pleine nature, souvent avec un camping-car en arrière-plan, ou dans le jardin, donnant du jus à la tronçonneuse ou à la plancha électrique. Il faut ainsi voir ces batteries domestiques comme des groupes électrogènes fonctionnant non pas à l’essence, mais à l’électricité. Les quatre modèles que nous avons testés se chargent aussi bien en les branchant sur secteur (une prise électrique de votre domicile) que directement à des panneaux solaires. Pour le Delta 2 Max d’EcoFlow, le Cube 2000 de Segway et le Fossibot F3600 Pro, cela se fait également via l’allume-­cigare de son véhicule, en roulant.

De l’énergie perdue en route

Ces trois batteries-là se veulent « nomades », prêtes à vous suivre partout… mais elles font tout de même leur poids : 24 kg pour l’EcoFlow et 26 kg pour la Segway, et jusqu’à 42 kg pour la Fossibot, dotée de roues. En contrepartie, cette dernière déclare une grande capacité de stockage : 3 840 wattheures