Les tests de chargement ont évalué la rapidité de charge des batteries domestiques branchées dans un premier temps sur une prise secteur délivrant du 230V AC et dans un second temps sur un circuit venant de panneaux solaires et délivrant un courant continu DC. Pour chaque méthode, nous avons mesuré le temps nécessaire pour une charge complète, la consommation d’énergie durant le processus et l’évolution de la température de la batterie.

Déchargement

Deux scénarios de décharge ont été réalisés selon la norme EN62133 : une décharge lente avec un courant constant et une décharge rapide. Les paramètres mesurés incluaient le temps de décharge, la capacité de la batterie comparée à la capacité annoncée, la température durant la décharge et le rendement de conversion du système. Ces tests ont permis d’évaluer la cohérence des performances annoncées par les fabricants avec les mesures réelles.

Bruit

Nous avons mesuré le niveau sonore émis par les batteries lors des phases de chargement sur secteur, ainsi que pendant les décharges lentes et rapides. L’objectif était de quantifier les nuisances sonores potentielles et de déterminer si elles pouvaient être un critère de choix pour les utilisateurs.

Fonctionnalités

Notre laboratoire a analysé les restrictions éventuelles d’installation des batteries et la liste des accessoires fournis. Il a également examiné les équipements optionnels disponibles, tels que les panneaux solaires, les prolongateurs, les batteries supplémentaires ou les micro-onduleurs PowerStream. Enfin, nous avons étudié l’intérêt de ces batteries pour différents types d’abonnements électriques (heures pleines/heures creuses, EJP, Tempo).

Facilité d’utilisation

La qualité et la clarté des notices ont été évaluées en analysant la lisibilité des textes, la précision des schémas et le support (papier, en ligne). L’installation a été réalisée et appréciée en conditions réelles, en prenant en compte le besoin d’outils spécifiques, le temps de montage, la nécessité d’être plusieurs pour l’installation et les étapes de paramétrage. L’application mobile (si disponible) a également été testée sur smartphone et tablette pour juger de sa facilité d’appairage, son ergonomie et ses fonctionnalités.

Qualimétrie

Les tests de qualimétrie ont porté sur trois aspects clés : la qualité du signal sinusoïdal généré, le délai de commutation de l’onduleur en mode UPS (relais en cas de coupure de courant) et la précision des valeurs affichées sur l’écran ou dans l’application. Notre laboratoire a mesuré la fidélité des indications concernant la puissance en charge et en décharge pour vérifier si les valeurs affichées correspondaient aux mesures réelles.

Sécurité en surcharge

Notre laboratoire indépendant a testé la réaction des batteries en situation de surcharge, en observant jusqu’où elles fonctionnaient avant de s’arrêter ou de déclencher un dispositif de sécurité. Des essais en surchauffe ont également été réalisés en obstruant les évents de ventilation pour évaluer la résistance thermique et la gestion de la dissipation thermique. L’ensemble de ces tests permet de garantir la sécurité des batteries en conditions extrêmes.