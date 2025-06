Des retards et des factures qui explosent… La construction de nouveaux réacteurs, dont l’emblématique EPR de Flamanville, résonne comme un échec pour notre industrie nucléaire. Or, la France s’apprête à investir dans six nouveaux réacteurs dont on nous promet des chantiers plus apaisés. Faut-il y croire ? Consommateur, contribuable… la question nous concerne tous.

Pétrole et gaz naturel : on a tendance à l’oublier, mais ces deux-là couvrent toujours près de 60 % de nos consommations d’énergie. Avec tous leurs inconvénients. Des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi une dépendance très inconfortable de la France à des puissances étrangères comme la Russie ou les États-Unis. Inconfortable… et chère. En 2023, nous avons importé pour 46,9 milliards d’euros (Md€) de pétrole et de biocarburants, et pour 26,1 Md€ de gaz naturel. Ne cherchez pas plus loin l’enjeu central de la transition énergétique : sortir des énergies fossiles. Comment ? En électrifiant nos usages. Telle est la stratégie des pouvoirs publics, qui nous poussent vers les voitures électriques et les pompes à chaleur. L’électricité a en effet cet avantage de pouvoir être produite avec un faible impact carbone, via le nucléaire mais aussi l’hydraulique, le solaire ou l’éolien. Dès lors, il faut se préparer à une augmentation sensible de nos consommations d’électricité. RTE, le gestionnaire du réseau de transport