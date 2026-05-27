Après une première tentative avortée en 2021, de nouveaux fournisseurs d’électricité proposent des offres à tarification dynamique. Leur particularité ? Le prix du kilowattheure (kWh) bouge toutes les heures au rythme du marché. Décryptage.

L’essentiel Actifs en France depuis quelques mois, les fournisseurs Sobry et Frank Énergie ont la particularité de proposer aux particuliers des offres à tarification dynamique.

Dans ces offres, le prix du kilowattheure (kWh) suit au plus près le prix de marché de l’électricité. Le prix du kWh peut tomber très bas la nuit, les week-ends et de plus en plus aux heures méridiennes de la journée.

Mais il peut aussi monter très haut aux heures de tension sur le réseau électrique, lorsque la demande excède la production. C’est tout le risque de la tarification dynamique.

Le 18 mai dernier, en étant client de Frank Énergie, vous auriez payé votre électricité 21,40 centimes d’euro du kilowattheure (kWh) entre 7 h et 8 h, 12,80 cts entre 13 h et 14 h, 11,10 cts entre 16 h et 17 h, moment le plus bas de la journée, avant que le prix remonte à 23,50 cts entre 21 h et 22 h…

C’est bien simple, chez ce fournisseur néerlandais, qui débarque tout juste en France, le prix du kWh change chaque heure. C’est ce qu’on appelle la tarification dynamique : des offres de fourniture d’électricité dont le prix du kWh est indexé sur les marchés de l’électricité. En France, où les ménages privilégient bien plus les offres à prix fixes, le concept reste embryonnaire. Mais depuis quelques mois, deux fournisseurs proposent de telles offres aux particuliers : Frank Énergie donc, mais aussi Sobry. Décryptage de leurs offres.

Qui sont ces deux acteurs ?

Frank Énergie est une société néerlandaise, détenue par le groupe APC (Amsterdam Platform Creation). Frank Énergie est l’un des premiers fournisseurs à avoir lancé des offres en tarification dynamique aux Pays-Bas et cherche désormais à essaimer le concept dans d’autres pays européens, dont la France. La société y a obtenu l’agrément de fournisseur à l’été 2025 mais commercialise véritablement son offre auprès des particuliers depuis ce printemps.

Sobry est, lui aussi, un nouveau venu parmi les fournisseurs d’électricité. Cette marque est détenue par la société Yenka Energie qui, pour devenir fournisseur en France, a racheté l’un des agréments que détenait le groupe Casino pour ses sociétés GreenYellow. L’acquisition a eu lieu à l’été 2025 également mais, là encore, ce n’est vraiment que depuis ce printemps que Sobry communique sur son offre.

Comment fonctionnent leurs offres ?

Il n’y a qu’une seule offre d’électricité proposée par Frank Énergie, qui n’a pas de nom particulier. De son côté, Sobry en propose deux : SoFlex et SoCap.

Ces offres sont sans engagement et accessibles uniquement aux foyers équipés d’un compteur Linky. Elles se composent d’un tarif de l’abonnement et d’un tarif du kWh. L’abonnement constituera la partie fixe de votre facture : vous paierez le montant indiqué à la souscription chaque mois, quelle que soit votre consommation. Le tarif du kWh sera, quant à lui, multiplié par la quantité de kWh que vous avez consommée sur le réseau. Ce calcul constituera la partie variable de votre facture.

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Du grand classique jusque-là. La particularité des offres à tarification dynamique est qu’elles ne communiquent pas, à la souscription, un tarif du kWh précis. Et pour cause : celui-ci reflète et suit les cours du marché de l’électricité. En clair, il évolue sans cesse.

Sobry et Frank Énergie se basent sur l’Epex Spot France, le volet français de la bourse européenne de l’électricité. Plus précisément le marché Day-Ahead, où tous les fournisseurs d’électricité viennent s’approvisionner la veille pour le lendemain. Sur ce marché « spot », le prix du kWh évolue toutes les 15 minutes mais les tarifs sont fixés la veille pour le lendemain. Dès qu’ils en ont connaissance, Sobry et Frank Énergie les transmettent à leurs clients afin qu’ils puissent adapter leur consommation.

Pour un peu plus de simplicité tout de même, ces deux opérateurs font la moyenne des prix au quart d’heure et communiquent à leurs clients un prix du kWh par heure. Celui-ci, d’ailleurs, ne correspond pas tout à fait au prix spot. Comme tout fournisseur, Sobry et Frank Énergie répercutent d’autres coûts (le transport de l’électricité, les taxes, leurs marges…) qu’ils partagent chacun à leur façon entre l’abonnement et le prix du kWh.

À quel point les prix du kWh peuvent varier, au sein d’une même journée, chez Sobry et Frank Énergie ?

Beaucoup, potentiellement. « Dans une même journée, sur le marché spot, il y a désormais parfois jusqu’à 20 cts d’écart entre le prix le plus haut du kWh et le prix du plus bas », pointe Jérémy Assayag, directeur général de Sobry. Ce fossé s’explique notamment par l’essor des énergies renouvelables, en particulier solaires.

Aux heures méridiennes (11 h-15 h) des jours ensoleillés, la production d’électricité injectée sur le réseau est régulièrement abondante sans qu’il n’y ait de consommation à mettre en face. Le prix spot de l’électricité dégringole alors, jusqu’à parfois basculer dans le négatif. Ce fut le cas pendant 513 heures l’an dernier, a comptabilisé la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Dans ces moments-là, dans une offre classique à tarification fixe, le prix du kWh reste inchangé. En revanche, en tarification dynamique, si même en ajoutant les coûts annexes (taxes, transports…), le prix du kWh reste négatif, « alors nos clients sont payés pour consommer de l’électricité », lance Willy Thao, chargé de développer Frank Énergie en France.

Enfin, n’escomptez pas de virement immédiat. Le bilan de toutes vos consommations est dressé à la fin du mois. Mais c’est, en tout cas, un argument sur lequel insistent les deux fournisseurs : la tarification dynamique permet de profiter pleinement de ces heures – de plus en plus nombreuses – à prix de l’électricité très bas.

Cependant, le cas de figure inverse existe aussi. Aux heures de forte tension – généralement entre 6 h et 9 h et 18 h et 21 h –, plus fréquemment l’hiver, le prix spot de l’électricité augmente fortement. Par extension, le prix du kWh facturé en tarification dynamique également. Il dépasse alors fréquemment le tarif réglementé de vente de l’électricité (TRV), l’offre dont les prix du kWh sont encadrés par l’État et n’évoluent que deux fois par an. Actuellement, en option de base, le prix TTC du kWh est de 19,40 cts.

Sur son site Internet, Frank Énergie propose un outil intéressant qui retrace heure par heure les prix TTC de son kWh sur les derniers mois. On se rend compte alors de cette très forte volatilité avec des heures effectivement très intéressantes (-15 cts/kWh entre 14 h et 15 h le 25 avril) mais d’autres aussi très chères (34,80 cts/kWh entre 19 h et 20 h le 28 mars).

Comment se rémunèrent ces deux fournisseurs ?

Frank Énergie se rémunère en grande partie sur le prix de son abonnement, en y incorporant une rémunération fixe de 6 € par mois. Le prix total de l’abonnement est ainsi de 17,44 € pour une puissance délivrée au compteur de 6 kVA (la plus souscrite par les particuliers), contre 15,65 € dans l’offre du TRV. Plus cher donc (+21,48 € par an). Ce n’est pas tout : Frank Énergie prend également une commission de 1,90 ct sur le prix du kWh consommé.

Même principe chez Sobry. L’opérateur se rémunère principalement sur l’abonnement, en prélevant un montant mensuel fixe de 8 €. Une somme plus élevée, donc, que chez Frank Énergie et qui contribue forcément à renchérir le coût de l’abonnement. Pour une puissance de 6 kVA délivrée au compteur, le tarif TTC de l’abonnement est de 19,50 € (+46 € par an par rapport au TRV). En parallèle, l’entreprise prend aussi une part sur le prix du kWh consommé. Mais, cette fois-ci, plus faible que son concurrent : 0,80 ct.

Qu’est-ce qui différencie les offres Sobry et Frank Énergie ?

Une différence majeure tient au fait que Sobry, dans ses offres, instaure un plafond que le prix du kWh facturé ne franchira jamais même si le prix spot, lui, le dépasse. C’est toute la différence alors entre SoCap et SoFlex : le niveau de plafond. Il est très bas (et donc très protecteur) pour SoCap. Dans la grille actuelle (mise à jour mi-avril), le plafond « été » est fixé à 11,25 cts/kWh (hors marge et TVA) et celui « hiver » à 21,67 cts/kWh.

Dans SoFlex, il n’y a qu’un seul plafond toute l’année et il est fixé actuellement à 33,33 cts/kWh. « Dans cette seconde offre, le plafond est plus à voir comme l’airbag d’une voiture, compare Jérémy Assayag. On ne veut pas forcément qu’il s’ouvre à chaque petit accrochage. En revanche, en cas de gros coup dur, on est content de l’avoir. »

Quoi qu’il en soit, cette couverture a un coût. Pour financer ce risque qu’il prend, Sobry ajoute à son prix du kWh une prime « couverture ». Elle s’élève à 0,70 ct/kWh HT consommé pour l’offre SoCap et 0,20 ct/kWh pour SoFlex.

Il n’y a pas de plafond dans l’offre de Frank Énergie. En revanche, le fournisseur néerlandais se distingue en proposant, gratuitement, via son application, le pilotage automatique et à distance de certains de vos équipements électriques.

La pompe à chaleur par exemple, mais aussi la recharge de la voiture électrique, et « bientôt le stockage de l’électricité pour celles et ceux équipés de batteries domestiques », précisait Willy Thao début avril. C’est un enjeu clé pour que la tarification dynamique puisse être bénéfique : la capacité à décaler ses consommations d’électricité pour les faire coïncider avec les heures où les tarifs sont les plus bas. Sobry devrait aussi, d’ici cet été, proposer des services similaires, annonce Jérémy Assayag.

Comparatif Batteries domestiques Voir le comparatif

À qui s’adresse la tarification dynamique ?

Pas à tout le monde, quoi qu’en disent (ou du moins laissent entendre) Sobry et Frank Énergie. Le premier, surtout, n’est pas avare en promesses sur son site Internet. « Les moments où c’est cher (10 % du temps) ne compensent pas les moments où c’est gratuit (69 % du temps moins cher que le tarif réglementé), assure le fournisseur. Vous faites donc une moyenne de 30 % d’économies sur l’année avec le tarif dynamique Sobry. »

Ces données sont à prendre avec des pincettes, tant les marchés de l’électricité restent volatils. En août 2022 – certes en pleine crise énergétique – le prix spot de l’électricité avait bondi à certaines heures à 1 € le kWh. Dans le contexte géopolitique actuel, on n’est pas à l’abri qu’une telle envolée des prix se reproduise.

Quoi qu’il en soit, un impératif, quand on choisit une offre à tarification dynamique, est de pouvoir au maximum piloter ses consommations d’électricité pour qu’elles coïncident le plus possible avec les heures où le prix du kWh est le plus bas. Et inversement. Pas simple l’hiver dans une maison chauffée à l’électricité. Encore plus si elle est mal isolée. Cela nécessite des équipements :

un thermostat programmable ;

une borne de recharge si vous avez une voiture électrique ;

une batterie domestique pour stocker l’électricité.

Cela implique surtout un suivi assidu des prix de l’électricité. Il faut aimer ça !

En parallèle, de plus en plus, les fournisseurs étoffent leurs offres classiques à tarification fixe. Certaines sont dédiées aux propriétaires de véhicules électriques, d’autres ont des heures super creuses voire à 0 € HT ou encore proposent des grilles différentes entre l’hiver et l’été… Ces offres visent justement à prendre en compte ce nombre croissant d’heures pendant lesquelles le prix de l’électricité est désormais faible, voire négatif. Tout en gardant un cadre plus sécurisant que la tarification dynamique. Le prix du kWh est connu à la souscription et ne change pas toutes les heures.

Mieux vaut donc ne pas foncer tête baissée et bien prendre le temps de décrypter les offres à tarification dynamique. C’est d’ailleurs une critique que l’on peut faire à Sobry et Frank Énergie : les grilles tarifaires de leurs offres respectives sont très complexes à lire. Un exemple : c’est à vous de faire les calculs, sans explications claires, pour connaître le montant exact TTC de votre abonnement.