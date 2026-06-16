Que Choisir Ensemble, en coordination avec le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) et 10 autres organisations de consommateurs issues de 9 pays (1), alerte la Commission européenne et le réseau CPC (dont fait partie la DGCCRF) sur les allégations environnementales de certains fournisseurs d’énergie et, plus spécifiquement pour le marché domestique français, Engie, Plenitude (Eni) et TotalEnergies.

Que Choisir Ensemble alerte les autorités sur les pratiques de Engie, Plenitude (Eni) et TotalEnergies

Que Choisir Ensemble saisit ce jour la DGCCRF et l’invite à enquêter sur les allégations environnementales des fournisseurs Engie, Plenitude (Eni) et TotalEnergies.

Face à l’urgence climatique et à la succession de crises énergétiques exposant les consommateurs à des prix volatils, la décarbonation des énergies constitue un enjeu majeur.

La dépendance de certains ménages aux énergies fossiles n’est pas nécessairement la conséquence d’un choix véritable de leur part ; cela ne signifie pas que des fournisseurs d’énergie sont en droit d’user d’allégations susceptibles d’être trompeuses dans le but de verdir leur image ou de promouvoir la fourniture de gaz naturel, une énergie fossile à fort impact environnemental.

Marketing vert pour gaz fossile et belles promesses à démontrer

Si le signal prix est important pour les consommateurs, nombre d’entre eux tentent d’orienter leurs choix en faveur de solutions plus respectueuses de l’environnement.

Selon une enquête du BEUC réalisée en 2023, 79 % des répondants déclarent faire des efforts pour réduire leur empreinte environnementale, notamment en matière de consommation d’énergie, et accordent davantage d’attention aux allégations environnementales.

Il est donc capital que les informations à leur disposition soient claires, précises et fiables et que les jolis visuels, les arguments flatteurs sur la trajectoire des activités des fournisseurs ou encore la nature de l’énergie proposée à la fourniture correspondent à la réalité.

Dans le cadre de son analyse des pratiques des fournisseurs de gaz naturel, l’étude du BEUC a mis en évidence le recours par de nombreux fournisseurs à des allégations environnementales susceptibles d’être considérées comme trompeuses : l’écoblanchiment serait un problème qui concerne l’ensemble du secteur. Les allégations peuvent notamment porter sur une mise en avant auprès des consommateurs des investissements verts occultant la poursuite d’une activité majoritairement dépendante aux énergies fossiles ou encore la commercialisation d’offres de gaz naturel présentées comme plus « vertes » qu’elles ne le sont en réalité (2).

Un assainissement des pratiques du secteur est indispensable.

C’est pourquoi nous demandons à la Commission ainsi qu’aux autorités du réseau CPC de bien vouloir :

Sanctionner le recours à des allégations environnementales trompeuses et faire cesser leur utilisation dans leurs communications marketing .

. Demander aux fournisseurs visés d’indemniser les consommateurs ayant souscrit des offres de fourniture de gaz naturel présentées comme « vertes » sur la base d’allégations environnementales trompeuses.

Expliquer clairement aux consommateurs en quoi les projets de protection du climat entrepris par les fournisseurs d’énergies fossiles ne devraient pas être présentés comme compensant ou neutralisant les effets délétères de la production et de la consommation d’énergies fossiles.

(1) CECU (Espagne), CLCV et Que Choisir Ensemble (France), Consumentenbond (Pays-Bas), Consumatori Italiani per l’Europa (Italie), DECO (Portugal), EKPIZO et KEPKA (Grèce), Federacja Konsumentów (Pologne), Forbrugerrådet Tænk (Danemark), Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (Slovaquie) et BEUC (Belgique).