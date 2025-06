Depuis mai, le prix repère du gaz, cet indicateur que publie chaque mois la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour aider à la comparaison des offres des différents fournisseurs, est à la baisse. C’est le cas encore pour le prix repère de juillet, le prix du kWh moyen passant de 0,116 € à 0,107 € pour le chauffage et de 0,145 € à 0,139 € pour la cuisson et la cuisine. Cette tendance s’explique par une diminution du prix du gaz sur les marchés de gros en France, sur lesquels s’approvisionnent les fournisseurs. La situation devrait se stabiliser dans les mois à venir même si, comme souvent avec le gaz, on est rarement à l’abri de soubresauts, encore plus lorsque le contexte géopolitique est tendu comme actuellement.

Quoi qu’il en soit, cette baisse du prix moyen du kWh dans le prix repère que donne la CRE passera inaperçu sur la facture finale des consommateurs. Car en parallèle, le tarif de l’Accès des tiers aux réseaux de distribution (ATRD) augmente au 1 er juillet. Ce tarif régulé pèse pour 18 % sur les factures finales de gaz et est répercuté sur l’abonnement. Il vise à couvrir les coûts supportés par GRDF liés à l’exploitation, à la maintenance et au développement du réseau gazier qu’utilisent les fournisseurs pour acheminer cette énergie jusqu’à vous.

Hausse moyenne de 1,4 % des factures

L’ATRD est défini sur une période de 4 ans par la CRE. Mais celle-ci ajuste le tarif chaque 1er juillet. Mauvaise nouvelle cette année : ce sera à la hausse. Ce tarif augmentera de 6,1 % et entraînera une hausse moyenne des factures de gaz de 1,4 %, calcule la CRE. Ce tarif de l’ATRD avait déjà été augmenté en juillet dernier. Ces hausses de tarifs s’expliquent notamment par le fait qu’il y a de moins en moins de foyers à se chauffer au gaz (une part croissante passant aux pompes à chaleur). Dès lors, le coût d’entretien des réseaux est réparti sur un nombre de plus en plus réduit de consommateurs, alors qu’il ne diminue pas. Au contraire, s’attend la CRE. Elle pointe à la fois la nécessité de maintenir un niveau de sécurité élevé du réseau dans le contexte géopolitique tendu actuel, mais aussi d’investir dans de nouvelles canalisations de gaz pour relier au réseau les sites de production de biométhane, souvent situés sur des exploitations agricoles, appelés à croître.

Et en août, la hausse de la TVA

Même si votre offre de fourniture de gaz est à prix fixe, il est probable que vous subissiez malgré tout cette hausse de l’ATRD au 1er juillet. Il faut lire dans les petites lignes les contrats. La majorité de ces offres à prix fixe prévoient en effet une répercussion du tarif d’ATRD et d’autres taxes sur la facture.

Autre point important : cette hausse de l’ATRD n’est pas la seule mauvaise nouvelle de l’été. À partir du 1er août, la TVA appliquée à l’abonnement de gaz passera de 5,5 % à 20 %. Avec, là encore, pour effet de générer une hausse de la facture finale. Elle impactera plus durement les petits consommateurs de gaz, pour qui le coût de l’abonnement pèse plus, proportionnellement, sur leur facture finale.