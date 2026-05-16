Après avoir augmenté en mai, conséquence directe de la guerre en Iran, le prix repère de vente de gaz, calculé chaque mois et qui permet de comparer entre elles les offres de gaz proposées aux particuliers, baissera en juin. L’économie sera en moyenne de 1,26 €.

​​​​​​L’essentiel Le prix repère de vente de gaz (PRVG) baissera de 4,8 % TTC au 1 er juin. Ce qui représente une diminution moyenne de 1,26 € TTC sur la facture des particuliers dont l’offre de fourniture de gaz est indexée sur cet indice.

juin. Ce qui représente une diminution moyenne de 1,26 € TTC sur la facture des particuliers dont l’offre de fourniture de gaz est indexée sur cet indice. Cette baisse est la conséquence d’une accalmie, ces dernières semaines, sur les marchés du gaz, qui avaient fortement augmenté en mars en raison du conflit au Moyen-Orient.

Cette diminution au 1er juin est toutefois à mettre en perspective avec la hausse de 15,4 % de ce même PRVG au 1er mai.

Les mois se suivent et ne se ressemblent pas pour le prix repère de vente de gaz (PRVG). Cet indice est calculé chaque mois par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), l’instance chargée de veiller au bon fonctionnement des marchés de l’énergie. Il vise à refléter les coûts de la fourniture de gaz aux particuliers.

Si ce PRVG n’est pas une offre commerciale à laquelle on peut souscrire, il constitue tout de même une boussole précieuse pour comparer les différentes offres des fournisseurs de gaz sur le marché. Par ailleurs, une partie de ces offres sont indexées sur cet indice et évoluent ainsi comme lui, à la hausse ou à la baisse.

Une baisse moyenne de 1,26 €

Après avoir nettement augmenté au 1er mai, ce sera l’inverse au 1er juin : le prix repère baissera de 4,8 % TTC, annonce cette semaine la CRE. Soit une diminution moyenne de 1,26 € TTC pour les consommateurs dont l’offre est indexée sur le PRVG. Les ménages ayant souscrit une offre à prix fixe ‒ environ 40 % des consommateurs résidentiels de gaz fin 2025, précise la CRE ‒ ne sont donc pas concernés.

Cette baisse peut surprendre dans un contexte géopolitique encore très tendu en raison du conflit actuel au Moyen-Orient. Au 1er mai d’ailleurs, conséquence directe de cette guerre, le PRVG avait augmenté de 15,4 %, soit une hausse moyenne de 6,19 € TTC sur la facture des ménages abonnés à une offre indexée sur cet indice.

Ce prix repère est composé de trois parts, rappelle la CRE dans son communiqué. Il s’agit :

de la fourniture, qui reflète essentiellement les prix de marché auxquels les fournisseurs s’approvisionnent en gaz pour le mois à venir ;

de l’acheminement, soit le coût d’utilisation des réseaux pour acheminer le gaz jusqu’aux clients ;

des taxes.

Une baisse à mettre en perspective

Seule la part fourniture évolue dans le PRVG de juin. Or, celle-ci baisse dans le calcul de la CRE dans la mesure où les prix sur les marchés du gaz ont diminué en avril par rapport à mars. Cette réduction est tout de même à mettre en perspective. Au 1er juin, le prix moyen du kilowattheure (kWh) de gaz passera à 14,85 centimes d’euros TTC pour les abonnés au gaz en mode cuisson/eau chaude, et à 11,79 cts pour les abonnés en mode chauffage. Des tarifs qui restent certes légèrement inférieurs à la grille de mai, mais toujours bien supérieurs à celle d’avril : 13,49 cts en cuisson/eau chaude et 10,41 cts en chauffage.