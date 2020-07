Que Choisir Tentative de phishing sur notre lettre d’information

Des escrocs du Web envoient de fausses lettres d’information (newsletter) ressemblant à celles que nous envoyons régulièrement à nos inscrits et abonnés. Leur objectif : soutirer de l’argent à celles et ceux qui cliquent sur les liens en se faisant passer pour un support technique officiel. Explications et mise en garde.

En 2016, c’était le site QueChoisir.org qui était perturbé par une attaque massive de type DDoS afin d’empêcher les visiteurs d’accéder au site. Depuis quelques semaines, c’est à une tentative de phishing qu’il nous faut faire face. En résumé, des pirates ont repris l’apparence de nos newsletters et ont remplacé les liens qui habituellement dirigent vers nos articles pour les renvoyer vers une toute autre page. À l’ouverture de cette page Web, un message indique qu’un virus infecte l’ordinateur et qu’il ne faut surtout pas redémarrer ce dernier (voir capture d’écran ci-dessous). Des personnes sont tombées dans le piège et ont appelé le numéro de support technique indiqué dans le message et en haut à droite de la page Web. Ils sont alors victimes de la classique arnaque au faux support technique. Pensant appeler le service technique de Microsoft Windows, ils se laissent guider par un technicien qui leur demande d’installer un logiciel et prend ainsi en main l’ordinateur à distance. Il en profite pour installer un vrai virus et demande ensuite une somme d’argent pour régler le problème. Et même si l’utilisateur a la mauvaise idée de transmettre ses coordonnées bancaires, rien n’indique que l’escroc désinstallera le virus ou ne continuera pas à exploiter les données présentes dans l’ordinateur.

Exemple de fausse page sur laquelle peuvent atterrir des internautes qui pensaient lire l’un de nos articles en ligne.

Dans ce genre de tentative d’arnaque, une fois arrivé sur la page du support technique qui incite à appeler un numéro de téléphone, le mieux est de fermer son navigateur ou de forcer sa fermeture (en passant par le gestionnaire de tâches), voire d’éteindre et redémarrer son ordinateur. Jamais un support technique, encore moins celui de Windows, ne procédera de la sorte en cas de problème. Si vous n’arrivez pas à éteindre votre ordinateur, smartphone ou tablette avec la procédure habituelle, forcez son extinction en laissant votre doigt appuyé quelques secondes sur le bouton marche/arrêt. Et lors du redémarrage de l’appareil, il ne faut surtout pas restaurer la session précédente lors de l’ouverture du navigateur Web.

Sur le site officiel Cybermalveillance, des conseils sont prodigués pour faire face à ce genre de tentative d’arnaque.

De notre côté, nous avons porté plainte auprès du procureur de Paris pour usurpation d’identité. Nous avons également fait un signalement auprès de Cybermalveillance dont une des missions est d’assister les victimes de ce genre d’escroquerie.