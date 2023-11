Fraude bancaire

Voici un SMS, reçu en juin 2022, auquel Mme E. n’aurait jamais dû répondre… Car elle a, par la suite, constaté des débits frauduleux sur sa carte bancaire. Montant total du préjudice : 350 €. Elle demande à Carrefour Banque, où elle a son compte, de l’indemniser, mais l’établissement ne réagit pas. Et Mme E. n’a même plus accès à son espace personnel… L’association locale (AL) d’Orléans est saisie. Pour elle, la faute de la consommatrice ne peut pas être retenue ; la banque est obligée de lui restituer les sommes indûment prélevées. L’AL souhaiterait également un geste commercial de 80 €, « les non-réponses à une cliente depuis six mois pouvant être qualifiées de négligence dommageable ». En mars 2023, Mme E. informe l’AL qu’elle a enfin été remboursée de 350 €. « Sans [vous], je ne les aurais jamais récupérés », reconnaît-elle. Petite anecdote : « Carrefour avait écrit dans son courrier 1 350 € au lieu de 350 €, rapporte l’AL. Notre adhérente aurait pu les obtenir. » Comme quoi, l’honnêteté est encore de ce monde !

UFC-Que Choisir d’Orléans (45)