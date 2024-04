Mi-mars, près de 80 personnes se rendent au Bonne Garde, un cinéma associatif d’art et d’essai de Nantes (44), à l’invitation de l’association locale (AL) UFC-Que Choisir. Au programme : un débat autour de la protection de leurs données. Comme le rappelle l’AL, cela fait maintenant plus d’un an que l’association a lancé la campagne nationale #Jenesuispasunedata. Depuis, le sujet de la gestion des informations personnelles n’a pas cessé de faire parler de lui. Notamment à travers le réseau social Facebook, ses 40 millions d’utilisateurs en France et son appétit vorace pour tout ce qui les concerne : centres d’intérêt, informations confidentielles, indications de navigations, interactions… ce site en sait beaucoup sur nous ! Or, il est indispensable de se protéger des escrocs qui peuvent détourner et utiliser ces éléments sensibles. Et ne pas être dupe des profits commerciaux que des entreprises peuvent en tirer… Le groupe Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) a, pendant des années, collecté et traité des données privées sans fondement juridique valable. Avant de trouver une échappatoire, fin 2023, en transformant l’obligation légale de demande de consentement en offre commerciale ! De fait, la multinationale propose désormais de souscrire un abonnement payant pour refuser le traitement de ses données personnelles… L’UFC-Que Choisir a dénoncé dans la foulée ces pratiques commerciales trompeuses et participe à la plainte du Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc), déposée auprès de la Commission de Bruxelles. Début 2024, l’action se poursuit en France avec un nouveau recours contre Meta devant la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) pour non-respect du Règlement général de protection des données, le RGPD européen. Dans le même temps, l’UFC-Que Choisir publie une enquête alarmante sur la surveillance commerciale en ligne. La révélation principale ? Un consommateur qui consulte à peine 10 sites internet est pisté plus de… 4 000 fois ! Voilà quelques-uns des points ayant été abordés au cours de cet événement nantais ayant assurément rencontré son public.

UFC-QUE CHOISIR DE NANTES (44)