Comme si les arnaques faisaient désormais partie des préoccupations quotidiennes des populations… La conférence récemment organisée par l’UFC-Que Choisir de l’Orne a attiré du monde, rapporte L’Orne Hebdo, qui a couvert l’événement nommé « Stop aux arnaques ». L’UFC-Que Choisir « ne s’attendait pas une telle affluence », note le journal. Autour de 70 personnes se sont massées dans la salle polyvalente de la commune de L’Orée-d’Écouves (61). Aux côtés de membres de l’association locale (AL) UFC-Que Choisir d’Alençon, étaient présents une conciliatrice de justice, des gendarmes et des représentants de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) du secteur des banques et assurances. Les orateurs ont passé en revue les arnaques les plus fréquentes (démarchage abusif, faux livret d’épargne, appels d’escrocs se faisant passer pour la banque…) et ont à nouveau insisté sur l’importance de ne jamais communiquer par e-mail ou par SMS ses données personnelles (lire également ci-dessous) ni les codes d’accès à ses comptes bancaires. Sans oublier ce conseil de bon sens à toujours garder en tête, donné par Daniel Rozel, bénévole de l’AL de l’Orne : «Tout ce qui paraît trop beau doit rendre suspicieux. » À noter que des « ateliers arnaques » se sont aussi tenus en février à Dolomieu (38) et à Gigean (34), à l’initiative des AL de Nord-Isère (38) et de Sète (34).

UFC-QUE CHOISIR DE L’ORNE (61)