L’UFC-Que Choisir de Sète a récemment fait parler d’elle dans la presse régionale. Le quotidien le Midi libre a relaté l’histoire de Catherine, victime d’une arnaque au faux conseiller bancaire. Le mode opératoire de l’escroc ? Appeler en se faisant passer pour un attaché de compte et avancer un prétexte pour soutirer codes de validation de paiement ou identifiants. L’objectif : vider les comptes. Souvent, c’est le vrai numéro du banquier qui s’affiche sur l’écran. C’est ainsi que Catherine s’est fait dérober 5 300 €, une somme destinée à payer notamment la caution de son logement. À la rue, elle a dormi plusieurs semaines dans sa voiture avec son fils, handicapé, avant d’être hébergée. L’association locale (AL) sétoise lui apporte son aide dans la résolution de son litige. Beaucoup de banques refusent en effet de rembourser les clients abusés, car ils ne doivent pas communiquer leurs codes et coordonnées bancaires par téléphone. Mais le piège est très crédible. Les bénévoles de l’AL gèrent d’ailleurs actuellement plus d’une trentaine de dossiers liés à cette fraude.

UFC-QUE CHOISIR DE SÈTE (34)