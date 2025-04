Un couple de vacanciers loue une voiture. Quand il la récupère, il fait un état des lieux avec l’agence, note coups et éraflures, prend des photos. Après restitution de l’auto, c’est le choc : on lui réclame 600 € pour dégradations, car il y aurait d’autres griffures. Le comble ? Cette somme lui est prélevée deux fois, par erreur. Certes, ces rayures n’avaient pas été consignées dans l’état des lieux. Mais les clichés de Madame X. attestent qu’elles existaient bien avant la prise en main du véhicule. Le montant débité par erreur est restitué, la somme initiale, non. Le couple sollicite alors l’UFC-Que Choisir du Bas-Rhin, qui indique au loueur qu’il se devait d’être diligent lors de l’état des lieux et que les photos prouvent la présence des éraflures au moment de la location. Après quelques échanges infructueux avec l’entreprise, les clients sont enfin remboursés.

UFC-Que Choisir du Bas-Rhin (67)