C’est officiel, l’édition 2025 du Printemps des consommateurs, organisé par l’UFC-Que Choisir, est lancée ! Comme chaque année, les associations locales (AL) concoctent des activités et des événements autour de la consommation responsable. Ciné-débats, rendez-vous conso ou encore des opérations portes ouvertes émailleront les trois mois printaniers. Parmi les nombreuses AL impliquées, celle d’Indre-et-Loire a planifié deux journées, les 13 et 14 juin, intitulées « Cons’eau – L’eau potable et le consommateur », en partenariat avec l’association de défense de la nature Sepant et Eau-­Touraine, dans les locaux de la mairie de Tours. Deux conférences se tiendront le premier jour, l’une sur l’eau comme bien commun, l’autre sur la sécurisation de l’eau du robinet. Le lendemain, une table ronde traitant de la gestion de l’eau potable est également prévue. Durant ces 48 heures, des bénévoles du monde associatif, mais aussi des avocats, des experts en hydrologie et des universitaires interviendront pour débattre de ces sujets essentiels.

D’autres actions, plus singulières, ont bourgeonné. L’AL de Rennes (Ille-et-­Vilaine) a ouvert le bal en rencontrant, dès la mi-mars, des étudiants sur le campus de Villejean, grâce à sa stagiaire en communication. Accompagnée des bénévoles, cette dernière s’est adressée aux jeunes sur le thème de la consommation responsable et leur a présenté l’application Quelproduit, conçue par l’UFC-Que Choisir pour repérer les substances indésirables.

Autre réjouissance originale, le 22 juin : l’AL de la Sarthe organise un vide-grenier à son siège, situé dans une école dont les cours de récréation seront investies pour l’occasion. L’événement est accessible à tous, mais s’adresse en priorité aux adhérents, aux parents des élèves de l’établissement et aux habitants du Mans et des alentours. L’objectif : promouvoir la consommation responsable, et donc le recyclage, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Voilà quelques exemples des manifestations au programme, beaucoup d’autres auront lieu. Rapprochez-vous de l’association locale la plus proche de chez vous pour en savoir plus.