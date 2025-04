Lorsque, comme Monsieur N., on télétravaille, on a absolument besoin d’Internet. Or, un jour, sa connexion Orange s’interrompt. Accompagné par l’UFC-Que Choisir de Meudon, il se lance dans un parcours du combattant semé d’interminables échanges avec des téléconseillers. Un premier interlocuteur lui demande de changer l’adaptateur fibre sur sa box. Après l’avoir récupéré et posé, aucun résultat. Deuxième essai : un technicien vient chez lui et ne constate pas d’anomalie. Le client et l’employé se rendent alors au point de mutualisation (PM) de la fibre (armoire de rue à laquelle les fournisseurs d’accès se raccordent pour distribuer la fibre). La connexion revient, mais pas longtemps, c’est à nouveau la panne. Monsieur N. installe une box neuve, sans succès. Et c’est reparti : appels, tchat… en vain. Excédé, il exige le passage d’un technicien. Tous deux retournent au PM. Cette fois, le professionnel relève le manque d’entretien des lignes de la part d’Orange et procède au nettoyage, qui s’avère efficace. L’entreprise n’a accordé au particulier qu’un dédommagement de 100 € pour ces trois semaines épiques sans Internet. Pas très généreux…

UFC-Que Choisir de Meudon-­Issy-Vanves-Malakoff (92)