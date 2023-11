Une soirée spectacle au Lido 2 Paris, cabaret mythique de la capitale, c’est la surprise que Mme D. voulait faire à sa petite-fille à l’occasion de son anniversaire, en septembre 2022. Dès juillet, elle achète les billets, pour un total de 321 €. À peine la transaction est-elle effectuée que le théâtre musical informe Mme D. de l’annulation de sa réservation. Celle-ci réalise toutes les démarches afin d’être remboursée. Peine perdue : en dépit de tous ses efforts, le professionnel ne s’exécute pas. « Mme D., exaspérée par une telle mauvaise foi, nous rencontre à la permanence de Meudon-la-Forêt (92), écrit l’association locale (AL) dans son bulletin La lettre du consommateur du 3e trimestre 2023. Après son adhésion, nous prenons son dossier en charge et adressons un courrier recommandé AR au Lido 2 Paris, dans lequel nous lui rappelons ses obligations. Et ce qu’elle n’a pas obtenu, l’UFC l’obtient ! Un mois plus tard, le cabaret procède à son remboursement de 321 €. » Mais « sans aucune excuse à l’appui », précise l’AL.

UFC-QUE CHOISIR MEUDON-ISSY-VANVES-MALAKOFF (92)