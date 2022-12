Prévoyance Pas de certificat

Pris d’un malaise il y a huit ans, le mari de madame R. est transporté à l’hôpital Georges-Pompidou (75). Il décède sur place. Sa femme est bénéficiaire d’une assurance prévoyance. Afin de lui verser ce capital, la compagnie lui réclame un certificat post-mortem. Or, après des recherches et une visite à l’hôpital, elle apprend qu’il n’y a aucune trace du document. Pourtant, au moment du décès, le médecin en charge de son époux l’a forcément établi… L’adhérente prend conseil auprès de l’UFC-Que Choisir de Meudon-Issy-Vanves-Malakoff, qui adresse un courrier recommandé à l’établissement hospitalier. L’association locale lui demande de ressortir le certificat de ses archives – ces dernières sont conservées 20 ans pour un patient et 10 ans pour un défunt. Après des années de galère, la veuve récupère enfin la preuve exigée et partage le montant de l’assurance avec ses enfants.