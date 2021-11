© AFP Événement Des bénévoles investissent un hôpital parisien

Dans le cadre de la Journée mondiale du bénévolat, qui a lieu le 5 décembre, l’UFC-Que Choisir d’Île-de-France tient un stand au sein de l’hôpital européen Georges-Pompidou.

L’UFC-Que Choisir défend tous les usagers, en particulier ceux des structures de soins. Pour porter leur parole et veiller aux bonnes pratiques, plusieurs centaines de bénévoles des associations locales (AL) siègent dans les instances représentatives des établissements ou des administrations sanitaires. Ainsi, l’Union régionale d’Île-de-France (UR-IDF) a notamment intégré la commission des usagers et le comité de liaison alimentation nutrition de l’hôpital européen Georges-Pompidou. Le 3 décembre, dans le cadre de la Journée mondiale du béné volat (qui se tient, elle, le 5 décembre comme chaque année), Noumadi Kamara, président de l’UR-IDF, participera, avec d’autres membres des AL franciliennes, à une action organisée par le centre hospitalier. L’objectif : promouvoir le travail de toutes les associations qui accompagnent les usagers. L’UFC-Que Choisir d’IDF tiendra un stand dans le hall d’accueil. « Nous présenterons aux patients, à leurs proches et au personnel nos interventions en tant que représentants des usagers, une documentation sur le bénévolat et le magazine Que Choisir Santé. Nous mettrons en avant notre rôle de médiation, car nous agissons dans de nombreux domaines », résume Noumadi Kamara. Cet événement original permettra de faire connaître une mission souvent méconnue du public.