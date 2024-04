Opérations de sensibilisation

À l’autre bout du monde… La chaîne La 1ère (France info-TV), qui diffuse en Nouvelle-Calédonie, a suivi des bénévoles de l’association locale (AL) UFC-Que Choisir qui s’activent si loin de la Métropole ! À l’occasion de la journée mondiale des droits des consommateurs, qui s’est tenue le 15 mars dernier, ils ont informé les habitants du grand Nouméa et de la province Nord de leurs droits. « Prospectus en main, ces bénévoles ont inlassablement alpagué les clients de passage dans les galeries commerciales », relate la chaîne sur son site Internet. Lors de ce reportage, Émilie Rosaz, une des membres de l’association à Koné, par ailleurs technicienne de laboratoire, explique avoir pu apporter des informations utiles aux consommateurs « grâce à un juriste qui nous a donné les bases sur les spécificités juridiques locales ». Gille Verdier, président de l’UFC-Que Choisir de Nouvelle-Calédonie, a également été interrogé. « Quand on reçoit quelqu’un avec un cas, on a envie de réussir […]. Ça devient un virus, une vocation. Mais ça prend beaucoup de temps. Les accueillants font parfois 30 à 35 heures par semaine chez nous », a-t-il affirmé. Les actions de l’UFC-Que Choisir se déploient jusque dans les terres australes…

UFC-QUE CHOISIR DE NOUVELLE-CALÉDONIE