Sa couronne en métal étant usée, Madame S. prend rendez-vous chez un dentiste à Royan afin de la remplacer. Satisfaite de la première visite, elle revient signer un devis de 1 565 € et verse un acompte de 450 €. Elle en refuse toutefois un autre, de 9 658 €, concernant la pose d’un bridge. Lors du rendez-vous suivant, les travaux de remplacement de sa prothèse ne démarrent pas. Elle assiste à un cours sur l’hygiène dispensé dans la salle d’attente par l’assistante dentaire, qui lui fait acheter une brosse à dents et trois brossettes pour un montant de 250 €. Elle retourne par la suite au cabinet une quatrième fois. Aucune intervention du praticien n’est encore prévue, et l’assistante recommence la vérification de son hygiène buccale. Trop, c’est trop, la patiente décide d’annuler les soins planifiés et se tourne vers l’UFC-Que Choisir de Charente-­Maritime. Elle adresse un courrier recommandé au professionnel de santé et porte également sa réclamation auprès de l’Ordre des chirurgiens-dentistes. Cette démarche fonctionne, elle récupère l’intégralité de l’acompte versé.

UFC-Que Choisir de Charente-Maritime (17)