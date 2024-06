L’AMF, le gendarme des marchés financiers, et celui des banques, l’ACPR, ont listé les principales escroqueries en matière financière qui sévissent en ce moment. Et livré un certain nombre de conseils pour se prémunir au mieux de toutes ces offres de placements frauduleuses. À toujours garder en tête, avant de répondre à un mail, à un SMS ou à toute autre sollicitation commerciale.

1. Les arnaques aux livrets et aux crédits

Ces arnaques sont en pleine explosion, alertent l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), les deux autorités de tutelle financière. Les victimes sont appâtées via de fausses publicités pour des livrets bancaires à des taux d’intérêt particulièrement intéressants (autour de 8 %). Les fausses promos invitent le consommateur à se rendre sur un faux site imitant notamment les sites de Boursorama, Revolut, Barclays, etc., pour ouvrir un compte personnel et y virer une somme minimale en renseignant ses coordonnées bancaires. L’argent sera transféré… sur le compte d’un escroc. Selon le pôle commun assurance/banque/épargne de l’AMF et de l’ACPR, les préjudices financiers sont particulièrement importants. Ils atteignent, en moyenne, 97 000 € pour les arnaques au livret et 12 000 € pour les faux crédits ou les fausses propositions de rachat de crédit.

2. L’investissement en Forex ou en cryptomonnaies

Parallèlement, les offres frauduleuses d’investissement en Forex ou en cryptomonnaies ne faiblissent pas. Les particuliers sont incités à investir sur des plateformes de trading (achat/revente de devises étrangères ou de cryptomonnaies) non autorisées. Des articles prétendument de grands quotidiens nationaux ou de fausses interviews de célébrités vantent des « solutions idéales pour s’enrichir rapidement ». Là aussi, les montants dérobés peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros par victime.

3. Le faux placement vert

On observe aussi de plus en plus le développement de faux placements verts. Ces fonds verts présentent des caractéristiques apparentes proches des vrais (dénomination, publicité, taux, liste des activités vertes financées, etc.). Les particuliers peuvent même, dans certains cas, être rappelés par un faux conseiller en investissement financier (CIF) qui détaillera les attraits du placement.

4. L’arnaque au conseiller bancaire

Les arnaques au faux conseiller bancaire se placent aussi en bonne position. En cas de réception d’un mail ou d’un SMS censé émaner de votre agence bancaire (alerte pour une fausse transaction ou proposition commerciale), il faut désormais réfléchir avant de répondre, y compris si le SMS apparaît dans son fil de communication habituel avec la banque. Les escrocs parviennent de plus en plus à usurper les identités sur les réseaux sociaux, et même à pirater le numéro de téléphone des conseillers bancaires.

Comparateur Comparateur assurance vie Les meilleurs contrats adaptés à votre profil d’investisseur Voir le comparatif