Vous avez reçu un SMS ou un e-mail vous indiquant que vous êtes redevable de frais de péage ? Méfiance. Il y a de très fortes chances pour qu’il s’agisse d’une tentative de phishing (ou hameçonnage). Le procédé est le même que pour les pseudo-livraisons, les jeux-concours bidon ou les fausses promos sur les réseaux sociaux, sauf que là, il semblerait que votre véhicule ait été repéré sur une portion d’autoroute à flux libre et qu’à ce titre, vous soyez redevable de frais de péage. Dans le message figure également un lien qui renvoie vers un site miroir ressemblant à celui de la société d’autoroute sur lequel on vous invite à régulariser votre situation. Sauf que toutes les informations que vous y laisserez, y compris vos données bancaires, seront captées par des escrocs et revendues sur des réseaux parallèles pour générer d’autres arnaques ou effectuer de nouveaux prélèvements sur votre compte bancaire.

Que vous ayez ou non emprunté une portion d’autoroute, voire que vous possédiez un véhicule ou non, peu importe. Les escrocs envoient ces messages en masse en comptant sur le fait qu’une partie des destinataires, même infime, tombe dans le panneau. Les opportunités pour les escrocs sont d’autant plus grandes que le système des autoroutes à flux libre est encore mal connu des utilisateurs et qu’il se déploie progressivement (après l’A79 et l’A4, c’était au tour de l’A13 et de l’A14 de l’adopter).

Nouveau système de paiement, mêmes arnaques

Sur ces autoroutes, les barrières de péage ont disparu, mais les automobilistes qui les empruntent restent tenus de régler les frais, soit sur des bornes disposées à chaque sortie soit, dans les jours qui suivent, sur le site Internet du concessionnaire. Il suffit pour cela d’indiquer la plaque d’immatriculation de son véhicule, qui aura été repérée par des radars disposés le long du parcours. Les concessionnaires n’envoient jamais de message, excepté si vous vous êtes inscrit sur le site et que vous avez expressément demandé à être alerté.

Si vous recevez ce genre de message, transférez-le au 33700, le service chargé de répertorier ces arnaques, puis supprimez-le. En cas de doute, rendez-vous sur le vrai site du concessionnaire d’autoroute (Aliae.com pour l’A79 ou Sanef.com pour les autres), sans passer par le lien contenu dans le mail. Et si, par malheur, vous avez déjà payé, contactez rapidement votre banque. Dans tous les cas, ces nouvelles arnaques ne contribueront pas à calmer la grogne de certains usagers contre ce nouveau système qui sera sans aucun doute amené à s’étendre.