Alors que les règles de vérification des informations et de modération vont changer sur Facebook, de nombreuses tentatives d’arnaques ont lieu sur ce réseau social via des contenus sponsorisés. La technique mise en œuvre, du phishing classique, se repère à ses promotions exagérées et aux fausses URL utilisées.

C’est un Marc Zuckerberg apparemment détendu qui s’est installé aux premières loges du Capitole pour la cérémonie d’investiture de Donald Trump, assis non loin de Jeff Bezos et Elon Musk. Le président de Meta (maison mère de Facebook, Instagram et Whatsapp) s’est récemment rapproché du 47e président américain et a annoncé un allégement de la politique de modération (fin du programme de fact-checking) sur ses plateformes. Alors que ces changements ne sont, pour l’instant, pas entrés en vigueur en Europe, Facebook France est le terrain de tentatives d’arnaques qui échappent étrangement à la vigilance des modérateurs du réseau social.

Les cas sont nombreux et reproduisent le même schéma qui consiste à attirer les particuliers sur un faux site de e-commerce afin de les arnaquer. Prenons par exemple la marque K-Way, toujours bien présente, connue pour ses blousons et vestes imperméables. Un post sponsorisé sur Facebook indique des promotions allant jusqu’à 80 %, une ristourne tellement importante qu’elle devrait alerter les modérateurs du réseau. Le site sur lequel renvoie le lien ressemble trait pour trait à un vrai site de e-commerce, tous les modèles de K-Way sont présents et les prix sont très bas. La parka Eiffel par exemple est vendue 51 € à la place de 255 €. Problème, le site www.k-waycr.shop n’est pas le site officiel mais une copie, de bonne qualité d’ailleurs, de www.k-way.fr. Inutile de préciser que nous ne sommes pas allés jusqu’au paiement d’une commande car les chances d’être livré sont nulles mais celles d’être débité, et pas seulement du prix de la parka, sont garanties.

Le post pour attirer les utilisateurs de Facebook sur le faux site de K-Way.

Même procédé pour la marque de chaussures Camper. En cliquant sur le post Facebook, on atterrit sur le site www.camperoutletsale.com alors que le site officiel est www.camper.com/fr. Et, là aussi, les promotions sont de l’ordre de 70 % à 80 % sur le faux site et la probabilité de se faire arnaquer de 100 %.

Des chaussures avec une promotion de 70 % sur le faux site de Camper.

Dernier exemple parmi tant d’autres avec la marque de sneakers Autry. Sur Facebook, des promotions sont proposées, même sur les nouveaux produits. Sur www.autrywebsite.com, les chaussures sont ainsi soldées de 215 € à 65 €, mais ce site est une copie du site officiel www.autry-usa.com/fr sur lequel il n’y a aucune promotion en ce moment.

À gauche, le vrai site de la marque Autry ; à droite, le faux.

Ces tentatives d’arnaques publiées sur Facebook sont bien visibles car elles sont sponsorisées, c’est-à-dire que les escrocs ont payé le réseau social pour que leurs posts apparaissent en bonne position. Ce n’est pas la première fois que Meta laisse ainsi passer des contenus frauduleux, posant la question de sa responsabilité dans la modération et le contrôle de ses publicités.