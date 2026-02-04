Depuis le 1 er février 2026, les tarifs des péages d’autoroute ont augmenté en moyenne de 0,86 %, la hausse dépassant même les 3 % pour certaines classes de voiture chez quelques concessionnaires.

Une pression fiscale critiquée L'association 40 millions d'automobilistes dénonce une charge financière excessive pour les Français. Elle souligne notamment que les taxes représentent 45 % du prix payé au péage, s'ajoutant à une fiscalité déjà lourde sur les carburants.

Les tarifs de péage sur les réseaux d’autoroutes concédées ont augmenté en moyenne de 0,86 % pour les véhicules des classes 1 à 5 depuis le 1er février 2026. Cette évolution intervient dans le cadre de la révision annuelle des contrats prévue entre l'État et les concessionnaires et diffère selon les intervenants. Les arrêtés du 28 janvier 2026 fixent dans le détail les augmentations pour chaque réseau (lire l’encadré).

Le ministère des Transports, qui avait soumis début décembre au comité des usagers du réseau routier national les évolutions prévisionnelles des tarifications des péages, tient à souligner que « cette évolution est la plus faible depuis 2021 et inférieure à l’inflation, hors tabac, pendant la période de référence concernée (octobre 2024 à octobre 2025) qui est de 0,9 % ». Pas certain que cela console les automobilistes !

« 45 % du prix payé par un automobiliste au péage correspond à des taxes de l’État. C’est totalement disproportionné. On demande aux Français de payer toujours plus, alors que la mobilité est devenue indispensable dans leur quotidien. Quand on additionne les taxes sur les carburants et celles sur les péages, l’automobiliste contribue déjà massivement », rappelle Philippe Nozière, président de l’association 40 millions d’automobilistes.

À noter que ces griefs financiers ne remettent pas en cause l’utilité et la performance du réseau autoroutier français, qui demeure le plus sûr du territoire.