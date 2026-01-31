Comme chaque année, les tarifs de dépannage sur autoroute, avec ou sans remorquage, augmentent. Pour 2026, ce sera toutefois assez léger avec 1,57 % de plus à débourser.

En 2026, le dépannage sur autoroute passe de 148,67 € à 151 €. Point de vigilance Attention aux dépanneurs non agréés qui surfacturent leurs prestations. Quelques vérifications s’imposent.

Sans surprise, les tarifs des dépannages sur autoroute augmentent, qu’il s’agisse d’un simple dépannage sur place ou d’un remorquage en cas d’impossibilité de redémarrer la voiture. Depuis janvier 2026, dans le premier cas, le surcoût est de 1,57 % pour un montant qui passe de 148,67 € en 2025 à 151 € cette année. Et si l’intervenant est obligé de remorquer le véhicule, le coût reste identique si le véhicule pèse moins de 1,8 t. Au-delà, soit pour un certain nombre de SUV notamment, le tarif passe à 186,72 €. Enfin, comme d’habitude, une majoration de 50 % est appliquée pour les interventions qui ont lieu entre 18 h et 8 h ainsi que les week-ends et jours fériés.

Uniquement des dépanneurs agréés

Avec la recrudescence des dépanneurs non agréés, qui obtiennent l’information d’un véhicule à l’arrêt via les applications de navigation et qui facturent à outrance leur prestation, il est judicieux de prendre quelques précautions pour s’assurer d’avoir affaire à un intervenant officiel, agréé pour intervenir.

En premier lieu, n’acceptez pas l’intervention d’une personne qui arrive « par hasard » sur place et qui justifie plus ou moins clairement sa présence. Surtout si vous n’avez encore vous-même contacté personne. Lors de l’appel (via la borne d’urgence ou à votre assureur), demandez le nom de l’entreprise de dépannage mandatée pour l’intervention.

Ensuite, lorsque le véhicule de dépannage arrive sur place, vérifiez que les tarifs sont bien affichés. Après le dépannage ou l’évacuation du véhicule, le professionnel doit vous remettre une facture indiquant précisément les prestations fournies et leur prix. Notez que la fourniture de pièces détachées et le temps de main-d’œuvre au-delà des 30 minutes incluses dans la prestation seront facturées en supplément. Mais comme ces prix sont libres, là encore il est judicieux de se renseigner avant de laisser le dépanneur faire une intervention plus longue.

Et, si le véhicule ne peut être dépanné sur place, il doit être remorqué dans le garage de l’intervenant (sans limitation de distance) ou bien dans celui de votre choix s’il est situé à moins de 5 km de la sortie de l’autoroute ou de la voie express. Dans le cas contraire, pour une distance plus lointaine, des frais kilométriques supplémentaires peuvent être appliqués. Encore un point à vérifier avant que votre voiture ne soit embarquée.

En cas de litige, il faut s’adresser à la DGCCRF via le service SignalConso ou en contactant le Service national des enquêtes, Télédoc 062, 59 boulevard Vincent Auriol 75703 Paris cedex 13 ou au 01 44 87 17 17.

Tarifs de dépannage et de remorquage 2026