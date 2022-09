© Driving South - stock.adobe.com Dépannage sur autoroute (2022) Augmentation inédite des tarifs

Les dépannages et remorquages sur autoroutes et voies express sont gérés par des professionnels agréés par les pouvoirs publics. Leurs tarifs, fixés par arrêté, augmentent de façon substantielle cette année.

L’arrêté du 16 septembre 2022 fixe les nouveaux tarifs des opérations de dépannage, de remorquage et d’évacuation des véhicules sur autoroutes et voies express. La principale nouveauté pour la période 2022-2023 concerne la suppression de la distinction entre les véhicules de moins de 1,8 t et ceux compris entre 1,8 t et 3,5 t. Il n’existe donc plus que deux tarifs pour le dépannage et/ou le remorquage d’un véhicule de moins de 3,5 t de PTAC (poids total autorisé en charge). Le tarif forfaitaire de base passe ainsi 132,70 € à 138,01 € TTC, soit une augmentation de 4 %. Il s’applique aux interventions réalisées du lundi au vendredi entre 8 h 00 et 18 h. Étrangement, le tarif du forfait majoré baisse : il est désormais de 170,65 €. Ce dernier s’applique aux interventions ayant lieu du lundi au vendredi entre 18 h 00 et 8 h 00, ainsi que les samedis, les dimanches et les jours fériés.

Les tarifs doivent être affichés dans la cabine du véhicule de dépannage et après son intervention (dépannage simple ou remorquage), l’intervenant doit remettre à l’automobiliste une facture indiquant les prestations fournies ainsi que leur prix.

Le dépanneur doit arriver sur les lieux dans les 30 minutes après avoir été appelé depuis une borne d’urgence. En cas de petite panne, le dépanneur s’occupe du déplacement du véhicule et de sa réparation sur place. Si cette dernière est impossible, le dépanneur assure le remorquage du véhicule immobilisé soit vers le garage du véhicule d’intervention soit, à votre demande, vers un lieu situé à moins de 5 km de la sortie de l’autoroute ou de la voie express. Toutes les autres prestations (fourniture de pièces, temps de main-d’œuvre au-delà des 30 minutes incluses, remorquage au-delà des 5 km inclus – sauf si le véhicule est remorqué jusqu’au garage du dépanneur) seront facturées en supplément. Attention, leur montant est libre : il est donc indispensable de se renseigner avant d’en faire la demande.

En cas de litige, il faut s’adresser au Service national des enquêtes, boulevard Vincent-Auriol, Télédoc 062, 75703 PARIS Cedex 13 (courriel : sne@dgccrf.finances.gouv.fr, tél. : 01 44 87 17 17). Vous pouvez également signaler votre litige auprès d’une des associations locales de l’UFC-Que Choisir.