© Richard Villalon - stock.adobe.com Dépannage sur autoroute (2021) Nouvelle augmentation des tarifs

Seuls les professionnels agréés par les pouvoirs publics peuvent vous dépanner sur les autoroutes et voies express. Les tarifs de leurs interventions, fixés par arrêté, augmentent encore cette année.

Les opérations de dépannage, de remorquage et d’évacuation des véhicules sur autoroutes et voies express sont strictement encadrées : elles sont assurées par des entreprises soumises à agrément et les tarifs sont réglementés. Ils sont fixés chaque année par un arrêté du ministre de l’Économie et des Finances. Depuis fin juillet, les tarifs forfaitaires de base sont de :

132,70 € TTC pour un véhicule dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 1,8 tonne ;

164,09 € TTC pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 1,8 tonne et inférieur à 3,5 tonnes.

Ils s’appliquent pour les interventions réalisées du lundi au vendredi, entre 8 h et 18 h. Le forfait majoré, qui correspond au tarif de base augmenté de 50 % (soit respectivement 199,05 € et 246,13 €), s’applique du lundi au vendredi, entre 18 h et 8 h, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés.

L'information sur les tarifs doit être affichée dans la cabine du véhicule de dépannage. De plus, après le dépannage ou l'évacuation du véhicule, le dépanneur doit vous remettre une facture indiquant les prestations fournies ainsi que leur prix.

Les 4 types d’interventions possibles

Le dépannage sur place

Le tarif forfaitaire est identique pour tous les véhicules jusqu’à un PTAC de 3,5 tonnes : 132,70 € ou 199,05 € pour le tarif majoré.

L’intervention comprend :

le déplacement du véhicule d'intervention ;

une réparation d'une durée maximum de 30 minutes.

Le remorquage du véhicule et son dépannage sur une aire de repos

L’intervention comprend :

le déplacement du véhicule d'intervention ;

le temps passé sur le lieu d'immobilisation ;

le remorquage du véhicule immobilisé vers une aire de repos ;

la réparation d'une durée de 30 minutes sur cette aire de repos.

Le remorquage du véhicule jusqu'à l'atelier du dépanneur

L’intervention comprend :

le déplacement du véhicule d'intervention ;

le temps passé sur le lieu d'immobilisation ;

le remorquage du véhicule immobilisé jusqu'au garage du dépanneur.

Le remorquage du véhicule vers un lieu choisi par l'automobiliste

L’intervention comprend :

le déplacement du véhicule d'intervention ;

le temps passé sur le lieu d'immobilisation du véhicule ;

le remorquage vers un lieu choisi par l'automobiliste dans la limite de 5 km après la sortie de l'autoroute.

Attention, toutes les prestations n’entrant pas dans le cadre des forfaits sont soumises à facturation supplémentaire :

fourniture éventuelle de pièces ;

temps de main-d’œuvre supplémentaire à la demi-heure incluse lors d’une réparation sur place ;

remorquage au-delà des 5 km après la sortie d’autoroute la plus proche du lieu de la panne (sauf si le véhicule est remorqué jusqu'au garage du dépanneur), etc.

Pour toutes ces prestations hors forfait, les tarifs sont libres. Vous avez donc intérêt à vous renseigner sur les prix pratiqués au préalable.

En cas de litige, il faut s’adresser au Service national des enquêtes, Cellule nationale des contrôles sur autoroutes, 59 boulevard Vincent Auriol, Télédoc 032 75703 Paris CEDEX 13 (courriel : sne@dgccrf.finances.gouv.fr).

Vous pouvez également signaler votre problème ou votre difficulté à la DGCCRF sur le site gouvernemental Signal Conso.