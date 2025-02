Plusieurs arrêtés publiés au Journal officiel du 29 janvier confirment la hausse des tarifs des péages autoroutiers au 1er février 2025 sur les principaux réseaux. Si la moyenne se situe à 0,92 %, les différents gestionnaires appliquent un niveau d’augmentation différent (lire l’encadré). L’augmentation est ainsi de 1,14 % pour les autoroutes gérées par SAPN alors que Vinci Autoroutes se félicite d’appliquer la hausse la plus faible du secteur avec une moyenne de 0,76 %. Le groupe s’est par ailleurs engagé à soutenir les déplacements du quotidien en bloquant les tarifs de 90 % des trajets de moins de 30 km. De même, 80 % de ceux de moins de 50 km, ainsi que l’ensemble des itinéraires de contournement de 35 agglomérations desservies par son réseau ne seront pas impactés par les nouveaux tarifs. À noter enfin que l’abonnement à un système de télépéage permet, dans certains cas, de réduire la facture de 20 à 30 % sur des trajets réguliers. Pour connaître les principaux tarifs autoroutiers, le site des sociétés d’autoroutes, l’Asfa, met à disposition une carte interactive à l’adresse www.autoroutes.fr/fr/les-principaux-tarifs.htm

Les augmentations des différents réseaux

Selon les gestionnaires et les autoroutes dont ils ont la concession, l’augmentation applicable aux véhicules légers de catégorie A1 ne sera pas la même.

• ​​​​APRR (A5, A6, A42, A71 et A75) + 1,08 %

• ​​​​AREA (A43, A48 et A49) + 1,09 %

• ​​​​ASF (A7, A10, A61, A62, A64 et A89) + 0,76 %

• ​​​​Cofiroute (A10, A11 et A85) + 0,76 %

• ​​​​Escota (A8, A50 et A51) + 0,76 %

• ​​​​Sanef (A1, A4, A16 et A26) + 0,84 %

• ​​​​SAPN (A13, A14 et A29) + 1,14 %