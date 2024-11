Tous les ans, les tarifs de dépannage et de remorquage sur autoroute et voies express augmentent. Ce sera +2,87 % à partir du 1 er décembre 2024. Ce qui représente un peu plus de 21 % d’augmentation en 10 ans.

On a du mal à s’y habituer, mais tous les ans les tarifs des dépannages et des remorquages des véhicules sur autoroute et sur voies express augmentent. À partir du 1er décembre 2024, il faudra débourser 148,67 € à la place de 144,52 €, soit 2,87 % de plus. Les opérations de dépannage, de remorquage et d’évacuation des véhicules sur autoroute ou sur voies express sont strictement encadrées et doivent être assurées par des entreprises agréées. Les tarifs sont également réglementés et sont fixés chaque année par un arrêté du ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie.

Les obligations des intervenants

Depuis quelque temps, de nombreux automobilistes se plaignent de payer de lourdes factures de dépannage sur autoroute. En cause, des dépanneurs non agréés, qui scrutent les applications de navigation (Waze, Google Maps…) pour repérer les signalements « véhicule arrêté sur le bas-côté » et arriver avant la dépanneuse officielle. Et là, la facture peut être très salée, 10 fois supérieure aux tarifs officiels.

Pour se prémunir de ces malfrats, le premier réflexe doit être de demander, lors de l’appel via la borne d’urgence ou à votre assureur, le nom de l'entreprise de dépannage mandatée pour l'intervention. Ensuite, lorsque le véhicule de dépannage arrive sur place, sachez que l'information sur les tarifs doit être affichée dans la cabine du véhicule. Après le dépannage ou l'évacuation du véhicule, le professionnel doit vous remettre une facture indiquant les prestations fournies ainsi que leur prix. Attention, la fourniture de pièces détachées et le temps de main-d’œuvre au-delà des 30 minutes incluses dans la prestation seront facturées en supplément. Mais comme ces prix sont libres, il est judicieux de bien se renseigner sur leur montant avant de laisser le dépanneur faire une intervention plus longue.

Et, si le véhicule ne peut être dépanné sur place, il doit être déposé soit dans le garage de l’intervenant (sans limitation de distance) soit dans un lieu de votre choix situé à moins de 5 km de la sortie de l'autoroute ou de la voie express. Au-delà, des frais pour les kilomètres supplémentaires parcourus peuvent être appliqués. Là encore, demandez la tarification avant que le dépanneur ne prenne la route.

Tarifs de dépannage et de remorquage à partir du 1er décembre 2024

Dépannage sur place

(Véhicules de moins de 3,5 t) Dépannage avec remorquage

(Véhicules de moins de 1,8 t) Dépannage avec remorquage

(Véhicules de 1,8 t à 3,5 t) Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 148,67 € 148,67 € 183,83 € Du lundi au vendredi de 18 h à 8 h, les samedis, dimanches et jours fériés 223,01 € 223,01 € 275,75 €

En cas de litige, il faut s’adresser à la DGCCRF-RéponseConso en appelant le 0809 540 550 (attention, le service ne fonctionne pas 24 h/24) ou au Service national des enquêtes, Télédoc 062 59 boulevard Vincent Auriol 75703 Paris cedex 13 (tél. : 01 44 87 17 17). Vous pouvez également signaler votre problème à une des associations locales de l’UFC-Que Choisir.