© Hieronymus Ukkel/AdobeStock Dépannage sur autoroute (2023) Les tarifs battent des records

Tous les ans, les tarifs de dépannage et de remorquage sur autoroute et voies express évoluent. Leurs montants, fixés par arrêté, augmentent de presque 5 % en 2023, après une augmentation de 4 % l’année dernière !

Si au travers de leur fédération, la FNA, les professionnels se réjouissent, c’est encore un coup dur pour le porte-monnaie des consommateurs et plus particulièrement celui des automobilistes. En effet, l’arrêté du 27 juin 2023, paru au Journal officiel du 4 juillet, fixe les nouveaux tarifs des opérations de dépannage et de remorquage des véhicules sur autoroute et sur voies express. La revalorisation de 4,72 % porte par exemple le montant du tarif forfaitaire du dépannage à 144,52 € (au lieu de 138,01 €) et celui du tarif majoré à 178,70 € (170,65 € auparavant).



Tarifs du dépannage sur place :

véhicule de moins de 3,5 t Tarifs du dépannage avec remorquage :

véhicule de moins de 1,8 t Tarifs du dépannage avec remorquage :

véhicule de 1,8 à 3,5 t Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 144,52 € 142,52 € 178,70 € Du lundi au vendredi de 18 h à 8 h, les samedis, dimanches et jours fériés 216,78 € 216,78 € 268,05 €

À noter que l'information sur les tarifs doit être affichée dans la cabine du véhicule de dépannage. Après le dépannage ou l'évacuation du véhicule, le professionnel doit vous remettre une facture indiquant les prestations fournies ainsi que leur prix. Attention, la fourniture de pièces détachées et le temps de main d’œuvre au-delà des 30 minutes incluses dans la prestation seront facturées en sus. Et vu que leur montant est, lui, libre, il est important de se renseigner avant d’en faire la demande.

Le dépanneur a aussi l’obligation d’arriver sur le lieu de l’intervention dans un délai de 30 minutes suivant l’appel émis à une borne d’urgence. Dans un premier temps, s’il s’agit d’une panne qui peut être réparée, le dépanneur s'occupe du déplacement du véhicule et de sa réparation sur place. Si cela n’est pas possible, il doit procéder au remorquage en dehors de l’autoroute ou de la voie express. Le véhicule peut alors être déposé soit dans le garage de l’intervenant (sans limitation de distance) soit dans un lieu de votre choix à condition qu’il soit situé à moins de 5 km de la sortie de l'autoroute ou de la voie express. Au-delà, il peut vous facturer les kilomètres supplémentaires parcourus pour déposer la voiture.

En cas de litige, il faut s’adresser au Service national des enquêtes, boulevard Vincent Auriol Télédoc 062 75703 Paris Cedex 13 (courriel : sne@dgccrf.finances.gouv.fr ou tél. : 01 44 87 17 17). Vous pouvez également signaler votre problème à une des associations locales de l’UFC-Que Choisir.