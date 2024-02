Placements

Avec la hausse des taux d’intérêt, les performances proposées par les livrets bancaires ont tendance à grimper. Certaines propositions dépassent même les 4 %. Mais attention, car au milieu des vraies publicités se cachent aussi de fausses promos qui leur ressemblent à s’y méprendre !

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), chargée de surveiller les banques et les assurances, met particulièrement en garde contre des publicités usurpant l’identité de trois établissements bancaires connus : Boursorama, Revolut et Barclays. Le client qui, séduit par un taux attractif, cliquerait sur l’une de ces annonces en ligne ou sur un lien contenu dans un e-mail, risquerait d’atterrir sur un faux site reprenant l’identité visuelle des véritables plateformes bancaires. Il sera alors invité à ouvrir un compte personnel et à virer une somme minimale en renseignant ses coordonnées bancaires. L’argent versé sera alors définitivement perdu. Pour limiter les risques, voici deux précautions à prendre avant de virer une somme d’argent à qui que ce soit.

Ne jamais cliquer sur le lien d’une publicité

Tout comme il ne faut jamais se connecter à un e-commerçant, à une banque ou à une administration par le biais d’un lien envoyé par mail ou SMS, il ne faut jamais non plus cliquer sur une annonce en ligne. Mieux vaut rechercher le site officiel par son adresse URL, puis s’y connecter soi-même. Si l’offre mirobolante n’y figure pas, c’est certainement qu’il s’agit d’une arnaque. Aucune chance pour que le taux affiché sur la publicité ne soit réservé qu’à une poignée d’heureux bénéficiaires, comme peuvent le revendiquer certaines annonces ! Si le doute persiste, n’hésitez pas à appeler l’établissement pour vérifier.

Visiter régulièrement les listes noires de l’ACPR

L’imagination des escrocs est sans limite. Les marques qu’ils usurpent et les techniques qu’ils utilisent évoluent sans arrêt. Pour garder l’esprit aiguisé sur la question, il est conseillé de jeter de temps en temps un œil sur les listes noires des noms de domaines ressemblant à ceux d’établissements connus, que l’ACPR tient à la disposition du public. En voici quelques exemples imitant Boursorama, Revolut ou Barclays. Si vous les croisez, fuyez.

Exemples de sites usurpés figurant dans la liste noire de l’ACPR

web.rvlt-acces.com

rvlt-espace708.com/login.php

revo-group.de

log.rev-business-acces.com/login

barclays-acces.com

baracces.com

Exemples d’adresses mail usurpées figurant dans la liste noire de l’ACPR