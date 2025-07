C’est officiel : mercredi 16 juillet 2025, le ministre de l’Économie et des Finances, suivant les recommandations de la Banque de France, a annoncé que le taux d’intérêt du livret A sera fixé à 1,7 % à partir du 1er août prochain, contre 2,4 % aujourd’hui. Le fléchissement du rendement est encore plus net si l’on se reporte au début de l’année, où le livret A affichait encore un taux de 3 %. Il semble qu’un certain nombre de Français aient anticipé cette baisse, annoncée depuis plusieurs mois, puisque déjà, en avril, le livret A enregistrait une décollecte de 200 millions d’euros, pour s’établir à 444 milliards d’euros (ce qui reste colossal).

Mieux que l’inflation

Mais il est impossible de savoir si l’on gagne ou pas de l’argent avec un placement tant qu’on ne jette pas un coup d’œil à l’inflation. Seule la comparaison entre le taux net fiscal d’un placement et le taux d’inflation à la même période permet de savoir si l’on sécurise son épargne… c’est-à-dire si l’on ne perd pas, à long terme, en pouvoir d’achat. Or, après des sommets en 2022 et 2023 (jusqu’à 9,1 % d’inflation en juin 2022), l’inflation s’est assagie, pour atteindre 1 % aujourd’hui. Résultat : le gain net du livret A tournera autour de 0,7 % au mois d’août. Rien d’extraordinaire… mais c’est suffisant pour ne pas s’appauvrir. Ce qui n’était pas le cas, par exemple, en 2023 où, certes, le livret A affichait un taux de 3 %, mais avec une inflation moyenne de 4,9 % sur la même période : le gain final était négatif !

Au coude à coude avec l’assurance vie

Après des années de rendement « plat » (autour de 1 %), l’assurance vie 100 % euros (capital garanti à 100 %) a repris quelques couleurs, en repassant la barre des 2 % en 2024. La majorité des contrats affichent des rendements pour 2024 variant entre 2 et 2,5 %. Difficile de dire précisément ce qu’il en sera pour 2025. Mais au regard de la relative faiblesse de l’inflation prévue pour l’année prochaine, les rendements de l’assurance vie pour 2025 ne devraient pas être très éloignés de ceux de cette année. L’assurance vie semble donc facialement plus intéressante que le livret A. Mais c’est compter sans la fiscalité (impôt + prélèvements sociaux). Alors que le livret A est défiscalisé à 100 %, l’assurance vie est assujettie à un taux global de 30 % pendant les 8 premières années de détention (24,7 % après, plus des abattements). Net d’impôt, le taux de l’assurance vie repasse ainsi en moyenne autour de 1,5 %. Pas mieux que le livret A aujourd’hui !

Des qualités toujours imbattables à court terme

Il faut en outre préciser que le livret A constitue un produit 100 % liquide. En cas d’imprévu, on peut puiser à tout moment dans son livret. L’assurance vie, en principe liquide, reste moins souple. Pour « racheter » une partie de l’épargne placée, il faut adresser un courrier à son assurance (parfois via son conseiller bancaire) et patienter généralement 1 ou 2 semaines avant de recevoir les fonds… Le livret reste donc une bonne épargne de précaution. Son plafond est de toute façon limité à 22 950 € par livret ; pour une épargne plus conséquente (par exemple, pour la retraite ou pour une acquisition immobilière), il faudra se tourner vers d’autres types de placements.

