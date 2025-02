Les crises qui se succèdent depuis 5 ans inquiètent les Français et les poussent à mettre de plus en plus d’argent de côté. Le taux d’épargne mesuré par l’Insee a atteint le niveau record de 18,2 % du revenu brut disponible au 3e trimestre 2024 alors qu’il était de 15 % en moyenne avant l’épidémie de covid de 2020. Résultat, les livrets d’épargne ont encore fait le plein l’année dernière. La collecte cumulée du livret A, du livret de développement durable et solidaire (LDDS) et du livret d’épargne populaire (LEP) a dépassé 28 milliards d’euros en 2024. La dynamique devrait se poursuivre en 2025 car ces enveloppes à capital garanti sont le support idéal pour se constituer une épargne de précaution sans risque, sans frais et sans impôts. La baisse de leur taux devrait avoir un effet limité sur la collecte, les épargnants privilégiant très majoritairement la sécurité au rendement lorsqu’ils placent leurs économies.

Bon à savoir L’épargne réglementée séduit de plus en plus. Quatre Français sur cinq détiennent un livret A, plus de 26 millions un LDDS et 11 millions un LEP. À la fin de l’année 2024, l’encours global de ces trois placements dépassait 685 milliards d’euros, soit 200 milliards de plus que fin 2019.

Des taux en baisse le 1er février 2025

Le taux de rémunération du livret A peut être révisé par les pouvoirs publics deux fois par an (quatre en cas de circonstances exceptionnelles), en février et en août, sur la base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation en France et de celle des taux des marchés monétaires de la zone euro. Gelé à 3 % depuis le 1er février 2023 pour compenser l’inflation galopante de 2022 (+5,2 %) puis celle de 2023 (+4,9 %), il va redescendre à 2,4 % le 1er février 2025 du fait de la baisse de l’inflation constatée en 2024 (+2 %) et, dans une moindre mesure, de la diminution des taux directeurs de la Banque centrale européenne.

Le taux de 2,4 % va aussi s’appliquer au LDDS et au livret Jeune réservé aux 12-25 ans à partir du 1er février (certaines banques proposent un livret Jeune au taux bonifié). Par ailleurs, le taux du LEP, réduit de 6 % à 5 % en février 2024 puis à 4 % en août 2024, va tomber à 3,5 %.

Pour un épargnant disposant d’un livret A au plafond (22 950 €), cette baisse se traduira par un manque à gagner de rémunération de 126 € en 2025 (22 950 x 0,6 % x 11/12). Pour le titulaire d’un LDDS au plafond (12 000 €), la perte annuelle sera de 66 € et pour le titulaire d’un LEP au plafond (10 000 €), elle sera de 46 €. Ces livrets continueront toutefois à vous servir un rendement réel positif en 2025, l’Insee tablant sur un reflux de l’inflation à 1,5 % ou 1,6 % cette année. Soit une performance nette de 1 % pour votre épargne de précaution sécurisée, comme en 2024. Pour mémoire, le rendement réel des livrets d’épargne réglementés était négatif ou nul entre 2017 et 2023.

Bon à savoir Le taux du compte épargne logement (CEL), égal aux deux tiers du taux du livret A, va tomber à 1,6 % le 1er février 2025. Par ailleurs, le taux des plans d’épargne logement (PEL) souscrits depuis le 1er janvier 2025 est tombé à 1,75 %. Des rendements insuffisants pour couvrir l’inflation car les CEL et les PEL sont fiscalisés, contrairement aux livrets d’épargne réglementés.

Des taux révisables le 1er août 2025

Si la baisse de l’inflation se confirme au premier semestre, le taux du livret A, du LDDS et du LEP pourrait diminuer à nouveau cet été. Certains prévisionnistes anticipent un repli à 2 % pour les premiers et à 3 % pour le dernier à partir du 1er août. Un taux qui resterait suffisant pour maintenir le pouvoir d’achat de votre épargne face à une inflation ramenée à 1 % ou 1,2 %, mais qui rognerait un peu plus encore votre rémunération. Avec un rendement à 3 % en janvier, ramené à 2,4 % à partir de février et à 2 % en août, un livret A plein rapportera 165 € de moins en 2025 et un LDDS 86 € de moins. Par ailleurs, le LEP rapportera 67 € de moins si son taux tombe à 3 % en août.

Dans cette hypothèse, les épargnants qui sont également titulaires d’une assurance vie préfèreront peut-être alimenter le fonds en euros de leur contrat, support également sans risque et qui permet de récupérer sa mise à brève échéance en cas de besoin. Pour 2024, le rendement moyen servi aux titulaires de ces fonds devrait s’établir à 2,50 %, comme en 2023, avec des pointes à plus de 4 % pour les fonds les plus performants ou offrant des bonifications. Rappelons toutefois que ce rendement s’entend net de frais mais brut d’impôts. Après imputation des 17,2 % de prélèvements sociaux, le rendement moyen de l’assurance vie en euros tombe à 2,07 % pour 2024. Et après imputation du prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % applicable en cas de retrait fait avant 8 ans, il tombe à 1,75 % !