Alimentation, hygiène, droguerie - Les vrais chiffres de l’inflation

Depuis les crises successives (Covid, guerre en Ukraine, explosion des tarifs de l’énergie, hausses des cours des matières premières…), les prix des produits de grande consommation (alimentation, hygiène-beauté, entretien) ne cessent d’augmenter. Rendant illusoire un retour à des niveaux d’avant-crise. Pour évaluer l’inflation réelle subie par les consommateurs sur ces produits vendus en grandes surfaces, nous utilisons nos propres relevés en magasins. Et le constat est implacable : non seulement l’inflation est bien supérieure aux données officielles mais elle est en partie décorrélée de toute réalité économique. Cette « surinflation » sur les produits du quotidien s’explique par les marges et bénéfices engrangés par quelques grands groupes de l’industrie agroalimentaire et de la distribution. Chaque mois, nous mettons à jour nos données sur l’évolution des prix afin de suivre au plus près ce que paient les consommateurs quand ils passent à la caisse d’une grande surface. Nous avons ainsi pu mesurer l’inflation réelle depuis fin 2021.