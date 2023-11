Pouvoir d’achat (novembre 2023)

Les prix alimentaires se sont stabilisés, certes. Le gouvernement – qui met en avant son volontarisme dans la lutte contre la vie chère – et les distributeurs – qui redoutent que leurs clients « déconsomment », c’est-à-dire achètent moins en volume (lire l’encadré) – ont trouvé la parade pour tenir un discours positif malgré l’inflation persistante : changer de référentiel, et surveiller l’évolution des tarifs d’un mois sur l’autre. Car tout dépend de la période à laquelle on les compare : mensuelle, annuelle, voire bisannuelle. Ainsi, depuis mai dernier, l’inflation mensuelle des produits alimentaires en grande surface tourne autour de zéro, ce qui signifie que les prix se sont stabilisés. De là à dire qu’ils reculent, il y a un pas que les enseignes n’hésitent pas à franchir, en mettant en exergue les quelques références en baisse pour édulcorer la réalité.

Autre pirouette, commenter les évolutions sur une période de quelques semaines, et n’évoquer que les baisses, même infimes ou partielles. Ainsi, le panéliste NielsenIQ s’est focalisé sur les marques nationales, dont « la moitié des produits les plus vendus ont vu leur prix baisser cet été » dans les grandes surfaces. Que cette évolution soit « relativement faible (entre – 0,2 % et – 0,8 % » ne l’empêche pas de conclure que « les promesses sur des baisses de prix semblent avoir été tenues ». Mais quid pour l’autre moitié des produits, et de ceux sous marques de distributeur (30 à 40 % des volumes) ?

+ 25 % en 2 ans

Ces discours entrent en dissonance avec le constat que font les consommateurs jour après jour : ils paient leurs produits en grande surface beaucoup plus cher qu’avant. Quel est cet « avant » ? Changeons de nouveau de référentiel, et comparons maintenant aux tarifs d’il y a 2 ans, avant la forte poussée inflationniste due à la guerre en Ukraine : les prix ont progressé de 25 % entre novembre 2021 et novembre 2023 !

Sur un an, l’inflation totale est quant à elle encore à la hausse, avec des prix qui ont augmenté de 5,3 % en novembre par rapport à novembre 2022, d’après nos relevés. L’alimentation, le gaz et l’électricité restent les postes les plus inflationnistes, affichant des hausses de tarifs de respectivement 10 %, 11 % et 27 % sur un an. Les services affichent également des augmentations générales, avec des abonnements (mobiles, Internet, offres TV et séries) à + 7 % et des mutuelles/assurances santé à + 5 %.

Accalmie pour les carburants

En revanche, on note une accalmie sur le front des carburants, après la hausse de septembre. C’est une conséquence de la baisse du prix du baril de pétrole sur le marché mondial, et non celle des marges des distributeurs.

Les Français achètent moins Face à l’inflation, les ménages se serrent la ceinture, et réduisent les quantités achetées en grandes surfaces. Au cours des 7 premiers mois de l’année, la chute était de 5,7 % selon l’Insee – un recul énorme, alors que la consommation est tendanciellement en hausse du fait d’une population qui croît. Sans surprise, les aliments les plus onéreux sont les plus touchés : les viandes, poissons, fromages, les fruits et légumes frais, ainsi que les filières de qualité (bio, labels).