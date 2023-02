© stock.adobe.com Pouvoir d’achat (février 2023) Nouveau coup de pression sur les prix alimentaires

L’inflation ne faiblit toujours pas. Les produits du quotidien (alimentation et hygiène-beauté) sont en forte hausse sur 1 an. Pour la première fois, les dépenses de santé enregistrent aussi une forte inflation.

Après un léger reflux au second semestre 2022, l’inflation est repartie à la hausse depuis décembre dernier. Elle s’établit à 7,7 % en février par rapport à février 2022, d’après nos relevés. Les hausses de tarifs des diverses formes d’énergie se poursuivent, quoique à un rythme moins soutenu. En revanche, les produits du quotidien affichent un taux d’inflation toujours plus élevé : +15,6 % pour l’alimentation et +18 % pour l’hygiène-beauté. Fait nouveau, les dépenses de santé voient également les prix grimper, avec une hausse moyenne des prix sur ce poste de 7 %.

Le panier anti-inflation repoussé

Face à ces hausses, le panier anti-inflation annoncé par le gouvernement se fait attendre, laissant le champ libre aux initiatives de la grande distribution comme celle des magasins U. Il devait pourtant être lancé en mars. Selon le ministère de l’Économie et des finances, une liste d’une cinquantaine de produits du quotidien devait être établie, comportant 5 grandes familles :

des produits frais (au moins 5 fruits et légumes, dont 3 bio) ;

de la viande (rouge ou blanche, dont une sous label officiel de qualité) et du poisson ;

des aliments surgelés ;

des produits d’épicerie ;

ainsi que des produits d’hygiène corporelle et de nettoyage.

L’alcool et les confiseries en seraient exclus.

La liste ne doit pas contenir que des premiers prix, mais aussi des produits de qualité, l’objectif étant d’avoir « un panier au meilleur rapport qualité-prix », et non un panier « au rabais avec des produits à prix cassé ou sous promotion », souligne le cabinet d’Olivia Grégoire, la ministre déléguée au Commerce. Il pourra s’agir de produits sous marque nationale, de distributeur ou premier prix – Bercy ne devrait donner aucune consigne sur ce point.