© Adobe Stock Pouvoir d’achat Les prix ont-ils vraiment baissé avec les paniers anti-inflation ?

La ministre déléguée au Commerce, Olivia Grégoire, affirme que les prix des produits de consommation courante étiquetés « trimestre anti-inflation » ont baissé de 13 % au cours des 7 dernières semaines dans les grandes surfaces. Nous avons voulu vérifier. Nous n’obtenons pas vraiment les mêmes chiffres.

« En moyenne, depuis 7 semaines, les prix des produits du trimestre anti-inflation ont baissé de 13 % dans le panier – s’il est composé de produits anti-inflation à 100 % », a annoncé avec aplomb Olivia Grégoire, interviewée le 10 mai sur RTL. La ministre cite sa source : une étude de la DGCCRF. Si cette information se vérifiait, il s’agirait d’une bonne nouvelle – même si elle se cantonne aux produits de consommation courante (alimentation, hygiène) choisis par les enseignes, dont nous avons déjà évoqué les limites dans de précédents articles. Malheureusement, cette déclaration est fausse.

Nous avons passé en revue les évolutions de prix d’un large échantillon de produits des paniers anti-inflation (entre 50 et 150 références selon l’enseigne), entre le 23 mars et le 10 mai, pour les 5 enseignes participant au « trimestre anti-inflation » lancé par le gouvernement :

Intermarché : hausse moyenne de 1,5 %

Casino : hausse de 1,4 %

U : hausse de 1 %

Carrefour : stabilité (0 %)

Auchan : baisse de 0,3 %

En moyenne, les prix ont légèrement augmenté chez Intermarché, Casino et Système U, et ils sont restés stables chez Carrefour. La seule enseigne qui enregistre un recul ténu est Auchan – mais c’est elle qui avait auparavant accusé la plus forte hausse, comme nous le relations. On est loin d’une baisse des prix de 13 %…

Tous les mois nous calculons l’inflation sur un panier représentatif des achats en grande surface. En mai 2023, les prix ont augmenté de 8,5 % (par rapport aux prix de décembre). La mise en place des paniers anti-inflation n’a en rien permis de juguler l’inflation qui a débuté début 2022.