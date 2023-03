© iStock Panier anti-inflation Auchan bloque les prix… après les avoir augmentés

Le distributeur peut bien bloquer les prix des produits de son panier anti-inflation : il les avait auparavant augmentés de 22 % par rapport à mars 2022 ! Une hausse largement supérieure à l’inflation sur les produits alimentaires et d’hygiène. Quant à la composition, le panier ne contient que des marques propres d’Auchan, ce qui limite la diversité.

Dûment siglé du logo « trimestre anti-inflation » lancé par le ministère de l’Économie, le panier anti-inflation d’Auchan ne le mérite pourtant pas. Nous nous sommes penchés sur 100 des 151 produits alimentaires et d’hygiène mis en avant par le distributeur dans le cadre de la lutte contre l’inflation. Visiblement, le distributeur a glissé quelques hausses de prix avant de les bloquer... Les étiquettes avaient préalablement augmenté de 2 % en mars en moyenne, et de 22 % sur 1 an ! Soit largement plus que l’inflation sur les produits de grande consommation ‒ qui s’élève tout de même à 18,7 % sur 1 an, selon notre calcul.

Pas de riz mais des gâteaux et viennoiseries

Auchan ne déroge pas à la stratégie appliquée par les distributeurs : dans son panier ne figurent que ses propres marques (Auchan, Auchan Essentiel, Pouce, Cosmia). Ce qui restreint inévitablement le choix pour les consommateurs. Ainsi, on peut trouver trois céréales du petit déjeuner, trois barres de céréales, douze biscuits, gâteaux et viennoiseries, mais seulement deux références de pâtes (spaghettis et coquillettes) et pas de riz du tout.

Le panier anti-inflation d’Auchan ne comprend que des produits de ses marques.

Comme les autres distributeurs, les fruits et légumes frais sont également exclus de ce panier (excepté des salades en sachet). En revanche, les plats préparés sont bien présents : deux conserves de cassoulet, une de choucroute garnie, une de saucisses aux lentilles, des friands, une pizza, mais aussi des crêpes à l’emmental… Et si les viandes fraîches (steak, poulet, etc.) sont également absentes, on peut acheter des saucisses pour hot-dog et de la charcuterie. Côté boisson, l’offre ne comporte pas de lait, mais trois bouteilles de nectar, un jus de pomme gazéifié, deux sodas et un whisky.