© Adobe Stock Panier anti-inflation Casino Les prix baissent mais partent de haut

Le distributeur propose 500 produits à moins de 1 €, dont les prix seront bloqués pendant 3 mois. La plupart de ces références sont en forte baisse sur 1 mois comme sur 1 an, mais d’autres voient leurs prix grimper. Surtout, Casino est le plus onéreux des distributeurs ; avec ces réductions, il ne fait que s’aligner sur ses concurrents.

Dernier à sortir son propre panier anti-inflation, Casino met les moyens : le distributeur annonce qu’il bloque les prix de « 500 produits du quotidien », tous estampillés « trimestre anti-inflation », jusqu’au 15 juin. À ce jour, seul Intermarché en glissait autant dans son panier. Mais le nombre ne fait pas tout.

Tout d’abord, cette liste est constituée exclusivement des marques de distributeur (MDD) Casino ou Leader Price. Ensuite, il ne s’agit que de produits à moins de 1 € : à ce prix, la qualité risque de n’être pas toujours au rendez-vous, selon le produit considéré – même si ce n’est pas systématique, comme le montrent nos tests.

Enfin, pour atteindre le nombre de 500 références (ou moins, en fonction des disponibilités en magasin) tout en restant inférieur à ce montant, Casino propose des articles parfois redondants : pas moins de 8 références de liquides vaisselle, 8 références de sacs poubelles de tailles variées, 7 de gels WC de divers parfums et 8 d’éponges. Nos amies les bêtes ne sont pas oubliées, Casino mettant en avant l’offre de nourriture pour animaux de compagnie la plus large des paniers parmi les distributeurs participant à l’opération gouvernementale « trimestre anti-inflation ». Mais ne comptez pas y trouver des produits plus élaborés ou plus haut de gamme.

Dans certains magasins Casino ce ne sont plus 500 produits concernés mais 300, voire moins.

Des prix en recul… mais des produits initialement plus onéreux

Néanmoins, Casino affiche bel et bien une majorité de prix en baisse. Sur un échantillon de 118 références de sa liste, le recul est en moyenne de 15 % en mars par rapport à février, et de 4 % sur 1 an, là où ses concurrents reculent peu ou pas sur 1 mois, et affichent des augmentations variables sur 1 an (la palme revenant à Auchan, à +22 % par rapport à mars 2022). Pour mémoire, l’inflation annuelle sur les produits alimentaires s’élève à 18 % en mars par rapport à mars 2022.

Toutefois dans le détail, l’évolution des prix est déroutante : deux tiers des produits sont en baisse, et un produit sur dix affiche même un recul de plus de 40 %, et jusqu’à -65 % pour un spray à vitres, ou encore -64 % pour un hareng fumé, une compote de pomme Leader Price ou une crêpe jambon-champignon. A priori, la baisse est d’ampleur, mais la comparaison des niveaux habituels de prix relativise cet effort : en effet, les MDD de Casino sont nettement plus onéreuses que celles de ses concurrents. Avec cette baisse, le groupe ne fait que se réaligner sur la concurrence. C’est par exemple le cas de son maïs doux, ses filets de sardine ou ses pâtes d’Alsace.

En parallèle, presque un tiers des tarifs des produits de la sélection sont orientés à la hausse, dont une mayonnaise qui enregistre +55 % sur 1 mois, et un gel WC +50 % ! Et si une autre partie des références sont en recul ou à peu près stabilisées par rapport à février, elles avaient auparavant encaissé de fortes hausses, à l’instar des chips salées à l’ancienne, des carottes fines ou des petits pois-carottes, ou encore de la crème vanille, des éponges ou des protège-slips.