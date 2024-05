Pouvoir d’achat (mai 2024)

Alors que les prix des produits de grande consommation et des énergies fossiles se stabilisent, ce sont désormais les tarifs de l’électricité et des services – en particulier les assurances et abonnements Internet ‒ qui prennent le relais.

La crise sera-t-elle bientôt derrière nous, avec une accalmie durable sur le front de l’inflation ? Cette dernière se maintient sous la barre des 3 % en moyenne annuelle pour le deuxième mois consécutif : les prix en mai 2024 sont supérieurs de 2,9 % à ceux de mai 2023 (+2,7 % en avril). Néanmoins, sur 1 mois, ils sont en légère progression, supérieurs de 0,2 % à ceux d’avril. Et ils sont loin de leur niveau d’avant-crise : ils sont plus élevés de 14 % à ceux de janvier 2022, quand les étiquettes ont entamé leur flambée.

Le calme est de retour dans les rayons des supermarchés, avec des produits alimentaires et des articles de droguerie-hygiène-beauté qui affichent une petite hausse en mai, de 1 % sur 1 an et 0,3 % sur 1 mois. Les négociations commerciales entre les distributeurs et leurs fournisseurs, en début d’année, n’auront finalement pas provoqué de rebond massif des prix dans les rayons des supermarchés. Notons une légère remontée pour certaines catégories de produits (épicerie sucrée, produits laitiers et charcuterie, droguerie-hygiène-beauté), mais d’ampleur très modeste par rapport aux flambées des deux années précédentes.

Attention néanmoins à l’inflation cachée que nous avons repérée sur plusieurs produits alimentaires et d’hygiène parmi les blockbusters des grandes surfaces : par exemple les Chocapic pour les enfants, le Friskies pour les chatons. Pour ces produits, la hausse du prix au kilo est masquée par des changements de conditionnement. Référez-vous au prix au kilo (ou au litre) – si vous vous en souvenez d’une course à l’autre !

Pour autant, les consommateurs n’en ont pas fini avec les flambées de factures. Ce sont désormais les services et l’électricité qui portent l’inflation. À la suite de la hausse des taxes sur l’électricité en février, ce poste est devenu le plus inflationniste, plus élevé que l’an dernier de 20 %.

Mais les assurances et les abonnements numériques ne sont pas en reste. Les cotisations santé et multirisques habitation augmentent respectivement de 9 % (voire davantage selon l’âge) et de 8 % (du fait de sinistres climatiques plus fréquents et de coûts de réparation plus élevés). Les forfaits (mobiles, box Internet) engrangent quant à eux 4 % de plus. Il est peut-être temps de faire jouer la concurrence et changer de complémentaire santé, d’assurance habitation, de box Internet ou de forfait mobile. Nos comparateurs en ligne peuvent vous y aider.