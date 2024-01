C’est officiel : le taux du livret d’épargne populaire (LEP) va passer de 6 % à 5 % nets d’impôts fin janvier. Cette nouvelle qui concerne 10,7 millions de personnes n’est certes pas très agréable, mais elle mérite d’être relativisée. Si le gouvernement avait choisi d’appliquer stricto sensu la formule de calcul du taux de rémunération des livrets d’épargne réglementés, qui se base sur la moyenne entre le taux interbancaire de la zone euro (€STR) et l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac appréciés sur les six derniers mois, le nouveau taux du LEP aurait dû passer à 4,4 % nets d’impôts le 1er février prochain. 0,6 % en plus, c’est donc un (léger) mieux ! Et c’est aussi bien mieux que les 3 % nets d’impôts actuels du livret A (un arrêté en date du 28 juillet 2023 a par ailleurs figé ce taux jusqu’au 31 janvier 2025). En effet, 2 % de rémunération en plus rapportent 200 € d’intérêts supplémentaires pour 10 000 € placés (plafond du LEP) sans discontinuer tout au long de l’année.

Pour autant, comme l’a rappelé le gouverneur de la Banque de France, près de 8 millions de personnes aux revenus modestes n’ont pas encore de LEP alors qu’elles y sont potentiellement éligibles et que les formalités d’ouverture ont été récemment simplifiées.