© Pixavril - stock.adobe.com Épargne Vers une hausse du plafond du livret d’épargne populaire ?

Avec son taux d’intérêt de 6 % net de tout impôt, le livret d’épargne populaire (LEP) est le seul produit simple et accessible permettant de préserver actuellement le pouvoir d’achat des épargnants. Son plafond pourrait être augmenté dans les semaines qui viennent, histoire d’attirer les Français qui y sont éligibles, mais qui ne le savent pas forcément.

C’est un fait sans précédent : dans le contexte actuel de forte inflation, les Français continuent (depuis la phase Covid) de privilégier l’épargne de précaution. Les livrets réglementés ont plus que jamais le vent en poupe, l’encours enregistré par le livret A et le livret de développement durable et solidaire (LDDS) atteignant désormais 547,4 milliards d’euros (fin juillet 2023) !

Un bien curieux paradoxe

Parallèlement, et curieusement, le taux de détention du livret d’épargne populaire (LEP), qui est le seul à rapporter actuellement 6 % l’an net de tout impôt et de toutes cotisations sociales, et donc le seul à préserver pleinement l’épargne de l’érosion monétaire (face à une inflation qui se situait en juillet dernier à +5,7 % sur 1 an selon notre indice) ne fait toujours pas le plein. Certes, en mai 2023, 52 % des personnes éligibles en avaient ouvert un (contre 37 % fin 2021) mais, comme le souligne le récent rapport annuel de la Banque de France sur l’épargne réglementée, « cette belle progression demande à être encore amplifiée ». En clair, 18,6 millions de Français sont éligibles au LEP, mais 9,7 millions de Français seulement en détenaient un (fin mai 2023).

Une hausse prévue à l’automne

Pour lui donner plus d’attractivité, le gouverneur de la Banque de France propose ainsi de porter le plafond du LEP, actuellement de 7 700 €, à 10 000 €. Selon le cabinet du ministre de l’Économie et des Finances, cette hausse pourrait avoir lieu à l’automne, par voie de décret. « Cette éventualité pose le problème plus global de l’indexation des plafonds des livrets réglementés puisque avec l’inflation, tous se déprécient par nature », explique Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l’épargne. Actuellement, près de la moitié des LEP (47 %) ont un encours qui dépasse (par le jeu des intérêts capitalisés) le plafond réglementaire des versements de 7 700 €. Si ce dernier était effectivement rehaussé à 10 000 €, ce sont 138 € d’intérêts supplémentaires que les détenteurs d’un LEP pourraient potentiellement engranger sur 1 an, sous réserve que le taux d’intérêt de 6 % reste inchangé en février prochain.

Un revenu fiscal modeste

Pour mémoire, le LEP est accessible aux épargnants modestes dont le revenu fiscal de référence 2021 ou 2022 est inférieur à certains plafonds : 21 393 € pour une part fiscale et 32 818 € pour deux parts fiscales par exemple (en métropole, les plafonds applicables en outre-mer étant plus élevés). Depuis 2 ans, les banques ont la faculté d’interroger directement l’administration fiscale pour vérifier l’éligibilité des personnes demandant l'ouverture d’un LEP, ce qui devrait normalement dispenser de produire son avis d’imposition.