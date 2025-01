Savez-vous où est investi l’argent placé sur votre assurance vie ? Quels pays ou entreprises sont financés grâce à vos fonds euros ? Probablement pas. Pourtant, l’impact carbone de vos placements peut changer radicalement selon que vous financez une grande entreprise pétrolière ou le développement des énergies renouvelables.

Afin de vous aider à y voir plus clair, Que Choisir s’est associé à Reclaim Finance, une ONG spécialisée dans les questions de finance durable, pour évaluer l’engagement des gestionnaires d’assurances vie à cesser tout nouvel investissement dans le développement des énergies fossiles. La combustion des énergies fossiles est à l’origine de plus de 80 % des émissions de CO 2 , et leur sortie progressive est donc un objectif majeur afin de limiter le réchauffement climatique.

Des engagements sur les fonds euros, pas sur les UC

Concrètement, un certain nombre d’acteurs ont pris des engagements concernant les fonds euros, des placements sans risque de perte en capital composés principalement d’obligations d’états et de grandes entreprises. La majorité des gestionnaires d’assurances vie se sont engagés à stopper les nouveaux investissements dans le charbon, et certains ont également étendu cet engagement à l’extraction de gaz et de pétrole. Quelques investisseurs vont même plus loin en stoppant également les nouveaux financements au transport et au stockage de ces énergies fossiles.

En revanche, le bât blesse sur les unités de compte (UC), des supports financiers risqués car souvent composés de portefeuilles d’actions. Aucun acteur du secteur de l’assurance vie ne s’est engagé à appliquer aux UC les engagements listés précédemment sur les fonds euros. C’est pourquoi la note maximale de 3 étoiles n’est atteinte par aucun des contrats listés dans notre comparateur.

Notre évaluation se concentrant sur l’arrêt des investissements dans les énergies fossiles, elle ne doit cependant pas être interprétée comme une évaluation de l’impact climatique global de chaque contrat. Elle permet néanmoins aux épargnants soucieux de la question du réchauffement climatique de pouvoir se tourner vers des acteurs ayant fait des premiers pas concrets pour décarboner leurs nouveaux investissements. Et cela ne se fait pas forcément au détriment de la performance, avec des contrats réussissant à associer des résultats intéressants et des engagements climatiques ambitieux.