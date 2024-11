Près de 1 foyer sur 2 possède une assurance vie, le plus souvent souscrite sans comparaison préalable. Il existe pourtant des différences importantes entre les contrats, avec notamment des frais extrêmement disparates. Pour vous aider à y voir plus clair, Que Choisir fait le point sur le niveau des frais pratiqués, en s’appuyant sur les données de son comparateur d’assurances vie.

Comparateur Comparateur assurance vie Voir le comparatif

L’assurance vie est un placement financier permettant de faire fructifier son épargne grâce aux intérêts qu’elle rapporte. Mais c’est également un produit pour lequel l’épargnant paie des frais, et ces derniers sont fixés librement par l’établissement proposant le contrat. Il existe principalement deux types de frais : les frais de gestion, payés annuellement, et les frais de versement, qui sont facturés lorsque de l’argent est placé sur le contrat. Et tous les contrats ne se valent pas ! Que Choisir vous aide donc à évaluer votre assurance vie en matière de frais.

Les frais de versement

Les frais de versement sont payés au moment de placer l’argent sur le compte d’assurance vie. Ils sont exprimés en pourcentage de la somme placée. Ainsi, si un épargnant place 1 000 € sur une assurance vie appliquant 2 % de frais de versement, il devra s’acquitter de 20 €. Ils ne sont payés qu’une seule fois, et ont donc un impact à long terme plutôt faible si le capital investi sur l’assurance vie y reste 10 ou 20 ans.

En revanche, si l’argent n’y reste que quelques années ou si l’épargnant retire et replace régulièrement les sommes sur son contrat, l’impact de ces frais sur le capital final est plus conséquent. Dans ce cas, il est indispensable de privilégier un contrat ne facturant pas de frais de versement.

En effet, près de 4 contrats sur 10 ne prélèvent aucun frais au moment où vous placez votre argent. Cela concerne aussi bien les fonds en euros (placements sans risque de perte en capital) que les unités de compte (UC) (placements plus risqués, car ils sont soumis aux aléas des marchés). Un taux de frais de versement compris entre 0,1 % et 2 % (un peu moins de 20 % des contrats) peut être considéré comme modéré.

Si ces frais de versement dépassent 2 %, on peut parler de frais élevés, car ils se situent au-dessus de la moyenne ; 1 contrat sur 5 applique même des frais dépassant 4 %. Avec les niveaux de performance actuels des fonds en euros, cela signifie qu’il faut presque 2 ans en moyenne pour revenir au niveau de capital investi initialement.

Les frais de gestion des fonds en euros

Si les frais de versement sont assez similaires entre les fonds en euros et les UC, ce n’est pas le cas des frais de gestion. Concernant les fonds en euros, près de 7 contrats sur 10 ont des frais de gestion compris entre 0,6 % et 0,8 %. Ceux appliquant des frais de gestion inférieurs à 0,6 % sont très peu nombreux. Il s’agit le plus souvent de contrats monosupports (ne proposant que des fonds en euros) ou commercialisés par des associations spécialisées dans l’assurance vie (comme Tego ou Afer).

Les contrats appliquant entre 0,6 % et 0,8 % de frais annuels sont donc dans la moyenne. À noter cependant que même un écart de 0,2 % n’est pas négligeable à long terme. Ainsi, pour un capital de 25 000 € placé pendant 20 ans sur une assurance vie, le manque à gagner peut dépasser les 1 000 €.

Au-dessus de 0,8 % de frais de gestion sur les fonds en euros, une assurance vie se positionne parmi les 25 % plus coûteuses du marché. Pour les contrats les plus chers, les frais annuels peuvent atteindre 3 %. Un niveau qui empiète très largement sur les performances du contrat : en 2024, le rendement moyen des fonds en euros était de 2,6 %.

Les frais de gestion des unités de compte

Du côté des UC, les frais de gestion sont un peu plus élevés et les écarts entre les contrats plus importants. Ces écarts peuvent s’expliquer par la grande diversité des UC, composés en majorité de portefeuilles d’actions. Il est donc important que l’argent soit bien géré, car le risque de perte en capital est réel. Payer des frais élevés n’est jamais une garantie en soi et il faut garder à l’esprit que la performance future est toujours incertaine alors que les frais, eux, sont connus à l’avance.

Les contrats peuvent être répartis en 3 groupes de taille similaire. D’abord, les contrats appliquant entre 0,5 % et 0,7 % de frais de gestion représentent un gros tiers du marché et peuvent être qualifiés de « bon marché ». Viennent ensuite les contrats se situant dans la moyenne, c’est-à-dire avec des frais de 0,8 % ou 0,9 %. Enfin, 1 contrat sur 3 applique des frais supérieurs ou égaux à 1 %.

Un comparateur indépendant pour faire votre choix

Les frais sont donc un critère essentiel pour choisir son assurance vie, mais ils sont loin d’être le seul. La performance, les modes de gestion ou encore les options proposées sont d’autres critères pertinents pour choisir le contrat le mieux adapté à vos besoins. Avant de souscrire un nouveau contrat, ou pour savoir comment se situe celui que vous possédez, vous pouvez consulter notre comparateur d’assurances vie mis à jour chaque année.