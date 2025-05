Chaque année, les gestionnaires d’assurances vie publient les performances annuelles de leurs placements en fonds euros. Mais pour connaître la qualité d’un contrat, il est nécessaire de regarder les rendements à plus long terme. Tour d’horizon des contrats les plus performants depuis 5 ans, grâce à notre comparateur d’assurances vie.

Les fonds en euros les plus performants à long terme

Les fonds en euros, ces placements sans risque sur lesquels sont investis la plus grande part du capital des assurances vie, sont-ils encore rentables ? La question s’est posée tout particulièrement ces dernières années face à une forte inflation et à des performances en demi-teinte. En effet, l’inflation sur ces 5 dernières années s’élève à 15 % alors que les fonds en euros ont rapporté en moyenne 9 % d’intérêts à leurs détenteurs (nets de frais de gestion). Concrètement, cela signifie que la quasi-totalité des propriétaires d’assurance vie ont perdu de l’argent en valeur réelle.

Comparateur Assurance-vie Voir le comparatif

C’est en s’appuyant sur ce constat que la plupart des distributeurs ont poussé les épargnants à investir une part croissante de leur assurance vie dans des unités de compte (UC). Il s’agit majoritairement de portefeuilles d’actions qui peuvent en effet rapporter gros, mais qui exposent aussi à un risque important de perte en capital. Nombreux sont ceux qui s’en sont rendu compte en ce début d’année 2025, avec la chute des bourses consécutive à la guerre commerciale lancée par Donald Trump.

Un rendement moyen proche de celui du livret A

Pour les épargnants souhaitant placer leur argent sans risque, les fonds en euros sont principalement en concurrence avec le livret A. Côté avantages, les assurances vie n’ont pas de plafond, quand les sommes placées sur le livret A ne peuvent excéder 23 000 €. Côté inconvénients, vous devrez vous acquitter de frais de gestion et parfois de versement. Si les frais de gestion sont pris en compte dans le calcul de la performance, les frais de versement que vous payez lors du placement de votre capital ne le sont pas. Un peu plus de la moitié des contrats en facturent, et le taux peut aller jusqu’à 5 %.

Concernant les performances, le livret A a rapporté un peu moins de 9 % d’intérêts sur les 5 dernières années. Un chiffre proche donc de celui des fonds en euros, même s’il faut rajouter pour certains d’entre eux des frais de versement. Mais si tous les livrets A, dont le taux d’intérêt annuel est défini par l’État, ont rapporté la même chose, des écarts importants apparaissent entre les assurances vie.

Des performances qui peuvent atteindre 16 %

Ainsi, les assurances vie les plus performantes réussissent à obtenir des rendements bien meilleurs que le livret A sur 5 ans. Une dizaine de contrats recensés dans notre comparateur affichent des taux d’intérêt supérieurs à 11,5 %. On retrouve des acteurs comme MACSF, La France mutualiste, Mif ou encore la Matmut. Les contrats distribués par Epargnissimo, Linxea, Meilleur Taux et UAF Life Patrimoine affichent la même performance, car il s’agit en réalité du même fonds généré par la filière du Crédit agricole Spirica.

Un seul contrat arrive à faire mieux que l’inflation : il s’agit de l’assurance vie commercialisée par le groupe mutualiste Garance. Avec plus de 16 % d’intérêts distribués sur 5 ans, ce contrat se distingue nettement du reste du marché. Une performance que le directeur finance du groupe, Xavier Couratier, attribue à un recours moins important que ses concurrents à la PPE (provision pour participation aux excédents), une pratique consistant à mettre de côté une partie du bénéfice du fonds en euros. Il met également en avant la régularité au cours des années, avec une performance annuelle au-dessus de 2,7 % depuis 7 ans.

Un comparateur complet et adapté à vos besoins

Ces performances sur 5 ans permettent d’identifier les contrats qui arrivent à répéter leurs bonnes performances au cours des années. Mais il faut garder à l’esprit que la performance passée ne garantit pas la performance future. Alors, pour faire son choix d’assurance vie, il ne faut pas se baser uniquement sur ce critère.

Notre comparateur prend en compte de nombreux autres paramètres comme les frais, les modes de gestion ou encore les options proposées. Il est également adapté à vos besoins avec des résultats personnalisés selon le niveau de risque que vous souhaitez prendre, votre objectif d’épargne ou encore votre âge. Avant de souscrire un nouveau contrat, ou pour savoir comment se situe celui que vous possédez, vous pouvez consulter notre comparateur d’assurances vie, qui vient d’être mis à jour.