L’assurance vie en euros, dont le capital est garanti, revient de loin. Alors que ses rendements rasaient le plancher, il y a 4 ans (autour de 0,5 % en moyenne à l’époque), elle offre aujourd’hui des taux moyens de 2,50 %, avec quelques pointes à 4 %. Ces derniers taux correspondent, à quelques exceptions près, aux nouveaux contrats lancés en 2023, investis en obligations bien plus rémunératrices que les anciennes, dont bon nombre présentaient des taux nuls, voire négatifs.

On note toutefois que les taux servis se redressent significativement, même pour les contrats les plus anciens. Au-delà du contexte inflationniste, la prise de position de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), gendarme des banques et assurances, a joué dans la hausse des taux. Quelques semaines avant l’annonce des bénéfices servis sur les fonds en euros au titre de 2023, l’ACPR a en effet préconisé une redistribution progressive des provisions pour participation aux bénéfices pour tous les assurés, et pas seulement des nouveaux. La mesure doit notamment permettre de préserver l’attractivité des fonds en euros, avant le retour vers un environnement de taux plus élevés.

Locomotives autour de 3 %

Conséquence, on ne constate plus, en ce début d’année, de rendements inférieurs à 1 %. À noter, à ce titre, la remontée des taux des assurances vie en euros des Caisses d’épargne et de la Banque postale. Mauvaises élèves pendant plusieurs années consécutives, ces dernières, sans faire d’étincelles, ne sont plus loin du taux moyen, avec des performances respectives pour 2023 de 2,15 % et 2,20 %. Comme on le constate désormais régulièrement, les mutuelles spécialisées font figure de locomotives, avec par exemple la MACSF et la MIF qui servent du 3 % et plus pour 2023. Les mutuelles généralistes progressent lentement, mais sûrement, avec des taux de 2,80 % pour la GMF et la Maaf, 2,70 % pour la Macif et 2,50 % pour la Maif.

Soulignons également, cette année, les coups d’accélérateur (rien ne garantit que cela durera) de certains fonds anciens de bancassureurs, comme Cardif (BNP Paribas) et Predica (Crédit agricole). Avec une progression importante en 1 an, leurs fonds euros affichent désormais des taux égaux ou proches de 3 %. Des hausses permises par une certaine souplesse dans l’utilisation des réserves.

Plus décevants en revanche, les taux des assurances vie en ligne à frais réduits proposées par MeilleurTaux Placement Vie, Puissance Avenir, Yomoni Vie, Fortuneo Vie, etc. Gérés par les poids lourds de l’assurance vie en ligne (Suravenir, Generali, Spirica, etc.), ils affichent des performances moyennes pour l’année 2023.​​​​​​

Taux de rendement 2023 de 23 contrats d’assurance vie* Assureur et nom du contrat Rendement 2023

(rappel du taux 2022)* Évolution sur 1 an Afer

Multiplacements 2,20 % (2,01 %) + 0,19 Agipi

Fonds Agipi 2,45 % (2,05 %) + 0,40 Apicil

Euro Garanti NC (0,95 %) NC Allianz

Fonds euros 1,83 % (1,38 %) + 0,45 Axa

Odyssiel 2 % (1,40 %) + 0,60 BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Multiplacements 3 % (2 %) + 1 Boursorama

Eurossima 2 % (1,30 %) + 0,70 Caisse d’épargne

Millevie 2,15 % (0,75 %) + 1,40 Carac

Profileo 3,30 % (2,50 %) + 0,80 Fortuneo

Suravenir rendement 2,2 % (1,80 %) + 0,40 Generali

Eurossima 2 % (1,30 %) + 0,70 GMF

Multeo 2,80 % (2,05 %) + 0,75 La Banque postale

Vivaccio 2,2 % (1,30 %) + 0,90 Le Conservateur

Helios Patrimoine 1,10 % (1,10 %) 0 Linxea

Linxea Zen NC (1,30 %) NC Maaf

Winalto 2,80 % (2,05 %) + 0,75 Macif

MultiVie 2,70 % (1,70 %) + 1 MACSF

RES 3,10 % (2,50 %) + 0,60 Maif

Nouveau Cap 2,50 % (2,10 %) + 0,40 Mif

Compte Épargne Libre Avenir 3,05 % (2,20 %) + 0,85 SMAvie BTP

Batiretraite Multicompte 2,50 % (2 %) + 0,5 Swiss Life

Swiss Life Liberté NC (NC) NC Yomoni

Yomoni Vie 2,50 % (2,10 %) + 0,40 NC : non communiqué.

* Taux nets de frais de gestion mais bruts de prélèvements sociaux et de frais sur versements.

Source : établissements.