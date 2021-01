© Adobe stock Assurance vie Le palmarès des taux de rendement 2020

Les premiers taux de rendement des assurances vie en euros publiés au cours du mois de janvier confirment un nouveau reflux. Les performances varient autour de 1 % en moyenne pour l’année 2020 et plafonnent à 2 % max.

Pas de miracle. Dans un contexte de crise sanitaire, l’année 2020 s’est traduite par des taux d’intérêt des banques centrales proches de zéro, voire dans certains cas négatifs. Conséquence pour l’assurance vie garantie en euros : les taux rasent le sol. Ils atteignent en moyenne 1 à 1,2 %. En 2019, les contrats affichaient en moyenne des taux de 1,45 %. On observe ainsi en 2020, un nouveau fléchissement d’environ 0,35 point, assez proche de l’érosion déjà constatée entre 2018 et 2019 et les années précédentes. À force de se réduire années après année, les gains de l’assurance vie vont finir par devenir plus faibles que l’inflation ! Reste que pour l’instant, ces fonds maintiennent leur qualité d’épargne sécurisée, sans perte de capital.

Les meilleurs taux se rapprochent de 2 % net

Au final, les assurances vie en euros les mieux loties sont encore majoritairement proposées par des mutuelles. Leur taux se situent entre 1,6 et 1,9 %. C’est le cas des contrats Asac-Fapès (1,85 %), Afer (1,7 %), la Mif (1,70 %), la Maaf (1,65 %), GMF (1,65 %) ou encore MACSF (1,55 %). Ces derniers ont dû puiser dans les réserves pour continuer à servir des taux quelque peu rémunérateurs. « Grâce aux précédentes dotations de notre provision pour participation aux bénéfices (PPB), nous sommes heureux d’offrir à nos clients une performance de 1,85 % nette, note par exemple Thomas Delannoy, directeur général d’Asac-Fapès. Mais il ne faudrait pas que cette situation se prolonge des années, au risque de faire fondre toutes les réserves. »

Dans la moyenne, c’est-à-dire entre 1 et 1,3 %, se trouvent les contrats garantis en euros de la Maif (1,30 %), Agipi (1,30 %), la Macif (1,25 %), Axa (1,20 %) et BNP Paribas Cardif (1,10 %).

En bas de l’échelle, les contrats présentent des taux inférieurs à 1 %. On y trouve notamment le contrat géré par CNP pour la Banque postale, ce dernier plafonnait d’ailleurs déjà autour de 1 % l’année dernière. C’était aussi le cas des contrats des Banques populaires et des Caisses d’épargne. Pour l’instant les deux réseaux du groupe BPCE n’ont toujours pas communiqué leurs taux, mais il est très peu probable qu’il puisse dépasser les 1 %.

À noter par ailleurs la fin de l’aventure assurance vie pour le groupe Carrefour. Ce dernier a en effet annoncé fin décembre dernier la clôture du contrat d’assurance vie en euros Carrefour Avenir. Il n’est plus possible de souscrire ce dernier auprès de l’enseigne. Seuls les contrats déjà en cours continueront d’être gérés. On attend pour l’instant son taux de rendement pour 2020.

Taux de rendement 2020 de 24 contrats d’assurance vie* Assureur et nom du contrat Rendement 2020 (rappel du taux 2019)* Évolution sur 1 an Afer

Afer Multisupport 1,70 % (1,85 %) - 0,15 Agipi

Fonds Agipi 1,30 % (1,70 %) - 0,40 Apicil

Apicil Frontière Efficiente Non communiqué (1,10 %) Non communiqué Asac Fapès Alliantz

Épargne retraite 1,85 % (2,08 %) - 0,23 Axa

Odyssiel 1,20 % (1,60 %) - 0,40 BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Multiplacements 1,10 % (1,45 %) - 0,35 Boursorama

Eurossima Non communiqué (1,15 %) Non communiqué Caisse d’épargne

Millevie Non communiqué (1,30 %) Non communiqué

Carac

Compte épargne Carac 1,40 % (1,80 %) - 0,40 Carrefour banque

Carrefour Avenir Clôturé (2,14 %) Non communiqué Fortuneo

Suravenir rendement 1,30 % (1,60 %) - 0,30 Generali

Eurossima Non communiqué (1,15 %) Non communiqué GMF

Multeo 1,65 % (1,90 %) - 0,25 La Banque postale

Vivaccio 0,80 % (1,30 %) - 0,50 ING Direct

Eurossima Non communiqué (1,15 %) Non communiqué Le Conservateur

Helios Patrimoine 1,00 % (1,80 %) - 0,80 Linxea

Linxea Zen Non communiqué Non communiqué Maaf

Winalto 1,65 % (1,75 %) - 0,10 Macif

Multi Vie 1,25 % (1,50 %) - 0,25 MACSF

RES 1,55 % (1,70 %) - 0,15 Maif

Nouveau Cap 1,30 % (1,50 %) - 0,20 Mif

Compte Épargne Libre Avenir 1,70 % (1,95 %) - 0,25 SMAvie BTP

Batiretraite Multicompte 1,10 % (1,65 %) - 0,55 Swiss Life

Swiss Life Liberté Non communiqué (1 %) Non communiqué Source : Établissements.

*Taux nets de frais de gestion mais bruts de prélèvements sociaux et de frais sur versements.