© gukodo - stock.adobe.com Assurance vie Le palmarès des rendements 2021

Pas de grand reflux concernant les performances de l’assurance vie en euros pour l’année 2021, mais une stagnation autour d’un taux bas de 1 à 1,3 % en moyenne, à l’image de 2020.

Les rendements 2021 de l’assurance vie diffèrent peu de ceux de 2020. On constate en moyenne un très léger reflux (entre 0,1 et 0,3 point) ou une stagnation. Et même quelques légères hausses, par exemple pour le contrat de la MACSF qui, avec ses 2,1 % nets de frais de gestion, prend l’une des premières places du marché. Globalement, les rendements continuent ainsi de stagner autour d’une moyenne très basse de 1 à 1,3 %. Le maintien de taux proches de zéro par les banques centrales n’a pas permis aux compagnies de servir de meilleurs résultats. Un retour de l’assurance vie à une forme un peu moins atone commence cependant à être envisagé. Avec le retour d’une certaine inflation et le rehaussement des taux directeurs, les taux des prêts immobiliers puis des fonds en euros de l’assurance vie pourraient finir par se redresser.

Quelques hausses

Les meilleurs taux servis se situent, pour 2021, entre 1,5 et 2,1 %. Ce sont encore les mutuelles qui les proposent, en général, en parvenant à ne pas modifier le taux de rendement versé par rapport à l’année précédente. Pour cela, elles assurent avoir essentiellement puisé la performance dans les résultats financiers de l’exercice et ne pas avoir entamé les réserves afin de sécuriser les rendements futurs. Guillaume Rosenwald, directeur général de la MACSF Épargne Retraite, dont le contrat affiche 2,10 %, indique aussi « conserver des taux de gestion annuels à 0,5 %, parmi les plus bas de l’assurance vie multisupport ». Derrière MACSF, les contrats d’Asac-Fapes (1,8 %), Mif (1,70 %), Afer (1,70 %), GMF (1,5 %) et SMAVie n’ont quasiment pas baissé en un an et affichent des résultats un peu plus élevés que la moyenne.

Dans la moyenne également se trouvent les contrats garantis en euros de la Maif (1,30 %) qui ne modifie pas non plus son taux, de Fortuneo (1,30 %) et de Carac (1,25 %). On retrouve, en bas de l’échelle, les contrats de plusieurs banques (Caisse d’épargne, Société générale, Banque postale) qui ne dépassent plus les 0,7 %.

À noter la clôture de l’assurance vie de la banque ING qui a mis fin à ses activités en France, et le relatif bon score (par rapport au marché qui est bas…) de l’assurance vie de la fintech Yomoni qui confirme ses résultats de l’année précédente.

Taux de rendement 2021 de 20 contrats d’assurance vie* Assureur et nom du contrat Rendement 2021

(rappel du taux 2020)* Évolution sur 1 an Afer

Afer multisupport 1,70 % (1,70 %) 0 Agipi

Fonds Agipi 1,10 % (1,30 %) - 0,20 Apicil

Apicil Frontière efficiente Non communiqué (0,60 %) Non communiqué Asac Fapès Alliantz

Épargne retraite 1,80 % (1,85 %) - 0,05 Axa

Odyssiel 0,90 % (1,20 %) - 0,30 BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Multiplacements 1,10 % (1,10 %) 0 Boursorama

Eurossima 1 % (1 %) 0 Caisse d’épargne

Millevie 0,75 % (0,80 %) - 0,05 Carac

Profileo 1,20 % (1,70 %) - 0,50 Fortuneo

Suravenir rendement 1,30 % (1,30 %) 0 Generali

Eurossima 0,75 % (0,95 %) - 0,20 GMF

Multeo 1,50 % (1,65 %) - 0,15 La Banque postale

Vivaccio 0,70 % (0,80 %) - 0,10 Le Conservateur

Helios Patrimoine 2 % (1 %) + 1 Linxea

Linxea Zen 0,86 % (0,85 %) + 0,01 Maaf

Winalto 1,65 % (1,75 %) - 0,10 Macif

MultiVie 1,15 % (1,25 %) - 0,10 MACSF

RES 2,10 % (1,55 %) + 0,55 Maif

Nouveau Cap 1,30 % (1,30 %) 0 Mif

Compte Épargne Libre Avenir 1,70 % (1,70 %) 0 SMAvie BTP

Batiretraite Multicompte 1,50 % (1,10 %) + 0,40 Swiss Life

Swiss Life Liberté Non communiqué (0,80 %) Non communiqué Yomoni

Yomoni Vie 1,80 % (2 %) - 0,20 Source : établissements.

* Taux nets de frais de gestion mais bruts de prélèvements sociaux et de frais sur versements.