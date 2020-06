© ©Africa Studio - stock.adobe.com Coronavirus Les associations locales à l’épreuve du confinement

Annoncé le 17 mars dernier, le confinement a bouleversé nos modes de vie… et le travail de l’UFC-Que Choisir. Ses 150 associations locales (AL) ont dû, comme tant d’autres structures accueillant du public, fermer leurs portes. Une obligation qui n’a pas découragé les plus de 4 300 bénévoles donnant de leur temps pour informer et aider les consommateurs. Ils ont continué à accomplir leurs missions, à la hauteur de leurs moyens. Beaucoup d’actions n’étaient, bien sûr, pas réalisables, à commencer par les interventions prévues pour célébrer le Printemps des consommateurs. Mais le traitement des litiges, l’une des activités historiques des AL, a été poursuivi par 92 % d’entre elles, par e-mail et par téléphone, mais aussi en ligne, un service accessible depuis notre site. Une disponibilité utile à l’heure où de nombreux particuliers ne savaient que faire face à l’annulation de leur voyage. Les AL sont aussi restées en contact avec leurs adhérents via les réseaux sociaux, l’envoi de newsletters ou les permanences téléphoniques. Certains volontaires ont même tenu à se réunir pour affronter cette période si particulière, dans le respect des règles de sécurité, bien sûr ! L’actualité liée à la crise du coronavirus a également mobilisé plusieurs AL, soucieuses d’agir dans un tel climat de fragilité sociale et sanitaire.